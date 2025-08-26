Zbilja nema ništa ispod ove haljine? Prozirni materijal na suncu ipak je otkrio previše

Brooks Nader ispod prozirne haljine nije nosila ništa, fotografije paparazza napravile su pomutnju.
Ovoga puta pojavila se u crnoj prozirnoj haljini koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru i naglasila zašto je jedna od najtraženijih manekenki današnjice.
Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 6 Foto: Profimedia
Haljina, iako jednostavnog kroja, otkrivala je dovoljno da izazove lavinu reakcija jer Brooks ispod nje nije nosila baš ništa, a kombinirala ju je s modernom šiltericom maskirnog uzorka i velikim sunčanim naočalama, čime je looku dodala dozu urbanog šika.
Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 7 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia
Nakon toga fotografi su je uhvatili u traper-kombinaciji s duboko izrezanim dekolteom.
Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia
Svojim izdanjima često privlači pozornost, a u čemu je stigla na vjenčanje Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Italiji, pogledajte OVDJE.
Brooks Nader - 14 Foto: Profimedia
