Zbilja nema ništa ispod ove haljine? Prozirni materijal na suncu ipak je otkrio previše

Američki model Brooks Nader ponovno je zasjala na ulicama Los Angelesa, a paparazzi fotografije koje su obišle svijet dokazuju da zna kako privući svu pažnju.

Ovoga puta pojavila se u crnoj prozirnoj haljini koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru i naglasila zašto je jedna od najtraženijih manekenki današnjice.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 6 Foto: Profimedia

Haljina, iako jednostavnog kroja, otkrivala je dovoljno da izazove lavinu reakcija jer Brooks ispod nje nije nosila baš ništa, a kombinirala ju je s modernom šiltericom maskirnog uzorka i velikim sunčanim naočalama, čime je looku dodala dozu urbanog šika.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 7 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

Nakon toga fotografi su je uhvatili u traper-kombinaciji s duboko izrezanim dekolteom.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Svojim izdanjima često privlači pozornost, a u čemu je stigla na vjenčanje Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Italiji, pogledajte OVDJE.

Brooks Nader - 14 Foto: Profimedia

