Usred najteže bitke život joj je dao razlog da pokaže koliko je jaka

Teddi Mellencamp pokazala je znakove poboljšanja svog zdravstvenog stanja nakon imunoterapije.

Reality zvijezda Teddi Mellencamp, koja na svojim društvenim mrežama bilježi svoju borbu s četvrtim stadijem melanoma i metastazama na mozgu, snimljena je ispred ulaznih vrata svoje kuće. 44-godišnja Mellencamp, majka troje djece koja svoju borbu dijeli i putem podcasta, imala je tamnosivu pidžamu dok je preuzimala svoju dostavu.

U odnosu na raniji dio ove godine, Mellencamp je pustila kosu te sada ima plavu pixie frizuru koja pristaje njezinom obliku lica.

Teddi Mellencamp - 3 Foto: Profimedia

Teddi Mellencamp - 1 Foto: Profimedia

Teddi Mellencamp - 4 Foto: Profimedia

Nekadašnja sudionica reality emisije "Real Housewives of Beverly Hills" počela je s tretmanima imunoterapije. Liječnici su uspjeli barem privremeno zaustaviti širenje tumorskih stanica, čak i smanjiti, no zbog nuspojava je morala privremeno zaustaviti liječenje.

Teddi Mellencamp Foto: Instagram

Teddi Mellencamp - 1 Foto: Profimedia

Teddi Mellencamp - 1 Foto: Afp

Ipak, njezina borba za zdravlje i dalje traje. Tijekom jednog od posljednjih pregleda, liječnici su joj pronašli još pet tumora - dva u plućima i tri u mozgu, zbog čega se suočila sa stvarnošću kako će njezino troje djece odrastati bez nje. S mogućnošću kako će njegova kći preminuti prije njega suočio se i njezin otac, kantautor John Cougar Mellencamp, koji je svoju kćer upitao slaže li se s ukopom u obiteljskom mauzoleju u Indiani.

Zbog novonastale situacije, Mellencamp je odlučila ažurirati svoju poruku kako bi osigurala budućnost svojoj djeci.

Nedavno je bila na jednoj gala večeri s kolegicom Kyle Richards, o čemu više čitajte OVDJE.

