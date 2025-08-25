Gdje je nestao omiljeni glas Magazina? Ovih dana imala je velik razlog za slavlje

Ljiljana Nikolovska ostala je nezaboravno ime domaće glazbene scene kao legendarna pjevačica grupe Magazin iz 80-ih godina.

Ljiljana Nikolovska kultna je pjevačica grupe Magazin koja je otpjevala jedne od njihovih najvećih hitova. Nakon što je objavljen singl "Kokolo" te istoimeni album, Magazin je postala jedna od najpopularnijih grupa na prostoru bivše Jugoslavije. Imala je tada samo 19 godina, a ovih dana proslavila je 61. rođendan.

Nikolovska se 1990. godine preselila u SAD, a od 1995. do danas sa suprugom živi u San Pedru. Ondje ona i suprug imaju svoj glazbeni studio u kojem zajedno rade.

Ljiljana Nikolovska

Godine 2021. za Portal Novosti je ispričala što misli o Magazinu. Nikolovska je tada rekla kako Magazin ne pamti kao fenomen. Sjeća se da su konstantno putovali te su imali po dva do čak četiri koncerta dnevno, ponekad i u dva različita grada u istome danu.

"Sjećam se da nas je baš veselilo kada bismo na putu u kombiju čuli neku našu stvar na lokalnom radiju, pogotovo nakon onog nagradnog fijaska s "Piši mi" na Zagrebfestu 1985. godine, kada je publika napustila Lisinski jer nismo pobijedili", dodala je.

Ljiljana Nikolovska

Rekla je i kako se danas zgrozi kada se sjeti nekih tekstova, ali se složila s tim da je u repertoaru Magazina bilo i onih bezvremenskih. Između ostalog tada je u intervjuu komentirala i kako joj nedostaje Split kojeg više nema.

Ljiljana Nikolovska

"Grad humora, beštima, serenada i suza, barki, kamena, cementa i zelenila, ruža, jorgovana i tratinčica, grad koji je proizvodio od najbolje krafne na svijetu do prekooceanskog broda", zaključila je pjevačica svojedobno.

Ranije je bila vrlo aktivna na društvenim mrežama, a njezina zadnje objave na Facebooku datiraju iz 2022. godine. Te je godine proslavila 30 sretnih godina sa suprugom, glazbenikom Peteom Mazichem s kojim ima sina Tonija.

Ljiljanu Nikolovsku u Magazinu je naslijedila Danijela Martinović, nakon koje je glavna pjevačica bila Jelena Rozga. Kada je Rozga otišla na njezino je mjesto na kratko došla Ivana Kovač, koju je naslijedila Andrea Šušnjara, a zatim je došla Lorena Bućan.

