Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!

Maja Šuput na Špancirfestu u Varaždinu zablistala je u elegantnoj haljini i privukla poglede brojnih prolaznika.

Nedjeljno poslijepodne Maja Šuput iskoristila je za šetnju Varaždinom, gdje je posjetila Špancirfest i, očekivano, privukla mnoštvo pogleda. U društvu sina Blooma i prijatelja Marka Grubnića, pjevačica je plijenila pažnju odvažnim modnim odabirom.

Na Korzu se pojavila u uskoj midi haljini u nijansi kave, s elegantnim prorezima na bokovima i drapiranim detaljima koji su naglasili njezinu figuru. Preklopljeni kroj istaknuo je duboki dekolte, dok je prorez sprijeda outfitu dodao dašak senzualnosti i ležernosti.

Maja Šuput - 9 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 8 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe Sofije nakon pet mjeseci braka

Zlatni nakit, mala crna torbica s lancem i sunčane naočale upotpunili su look, a valovita kosa i prirodan osmijeh dali su notu jednostavne, ali efektne elegancije.

Maja Šuput - 6 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 5 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 4 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja je rado stala pred kamere prolaznika i pozirala s njima, šireći dobru energiju i pokazavši još jednom zašto je jedna od najzapaženijih osoba domaće estrade.

Maja Šuput - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Maja Šuput - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Ruka Donalda Trumpa potaknula teorije o njegovom zdravstvenom problemu

Galerija 25 25 25 25 25

Inače, Majin sinčić Bloom je skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje. Više pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom je odmah uočljiva!

Pogledaji ovo Celebrity Nestanak Facebook profila Thompsonove supruge iznenadio pratitelje, svi se pitaju isto!