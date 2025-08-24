Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom je odmah uočljiva!

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dina Drpića, sve više oduševljava pratitelje ljepotom i modnim stilom.

Taisha Drpić, 18-godišnja kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dina Drpića, sve više privlači pozornost na društvenim mrežama svojim izgledom i modnim stilom. Rođena 2007. godine, danas se ističe kao prava ljepotica.

Iako o njezinom privatnom životu nema mnogo detalja, pratitelji često ističu koliko nalikuje svojoj majci. Fotografije na kojima poziraju zajedno samo potvrđuju njihovu povezanost. Osim zajedničkog vremena u Zagrebu, majka i kći često dijele i kadrove s putovanja, čime pokazuju koliko su bliske.

Taisha Drpić - 1 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Taisha redovito oduševljava i vlastitim modnim odabirom, a komplimenti na račun njezinih kombinacija nižu se ispod gotovo svake objave.

Taisha Drpić - 10 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Taisha Drpić - 9 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Osim Taishe, Nives ima i sina Leonea, kojeg je također dobila u braku s Dinom.

Koliko je ponosna na svoju djecu ne skriva, a nama je u jednom prilikom otkrila i kako se stariji brat brine o svojoj sestri.

Taisha Drpić - 8 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Taisha Drpić - 4 Foto: Taisha Drpić/Instagram

''Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kćer će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni, evo i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo!'', rekla nam je Nives.

