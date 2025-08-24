Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!

Maja Šuput podijelila je video sina Blooma koji je oduševio pratitelje svojom novom frizurom.

Maja Šuput na svom je profilu podijelila preslatki video sina Blooma koji se odlučio na veliku promjenu, a to je šišanje svoje prepoznatljive frizuru.

Na snimci se vidi kako mališan strpljivo sjedi u frizerskom stolcu dok mu frizerka uređuje kosu.

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Undercut za novu sezonu... Koliko je zadovoljan novom frizurom, jasno se vidi u zadnjem kadru", napisala je Maja u opisu objave.

Iako je promjena bila velika, Bloom ju je dočekao s osmijehom i samouvjerenim stavom, a ova snimka raznježila je brojne pratitelje u komentarima.

"Ma istopit ću se", "Duša mala, kako je presladak", "Rođen da bude zvijezda", "Najslađi", "Njemu sve dobro stoji", pisali su.

Maja Šuput i Bloom - 8 Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Bloom je Maju nedavno svojom izvedbom izuo iz cipela, a o čemu se radi pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako je Bloom otpjevao Oliverovu pjesmu "Prva ljubav".

