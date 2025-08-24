Lana Radeljak uživa na moru sa zaručnikom, a pratitelji su odmah nešto primijetili

Lana Radeljak uživa na Braču sa zaručnikom i prijateljicama, a objavama s ljetovanja oduševila je pratitelje.

Lana Radeljak ovih dana uživa na Braču, gdje odmara u društvu zaručnika Antonija Barišića.

Kći Josipa Radeljaka Dikana i prerano preminule glumice Ene Begović često s pratiteljima na Instagramu dijeli trenutke sa svog ljetovanja. Ovoga puta objavila je nove fotografije na kojima pozira uz more i zalazak sunca, a komentari ispod objave puni su komplimenata i lijepih želja.

Mnogi su joj poručili da se opusti i uživa u odmoru, dok mnogi primijetili koliko podsjeća na svoju majku. Osim sa zaručnikom, Lani društvo prave i prijateljice, a nakon Brača svratili su i na Hvar.

Antonio Barišić, Lana Radeljak Foto: Instagram

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Početkom srpnja proslavila je 25. rođendan, a mnogi primjećuju koliko nalikuje majci Eni Begović koja je tragično stradala na Braču kada je Lana imala samo 45 dana.

Lana Radeljak Foto: Lana Radeljak/Instagram

Odrasla je uz oca s kojim je vrlo povezana, a Dikan ima i sina Lea iz braka s glumicom Desankom Bebom Lončar.

Lana Radeljak - 4 Foto: Instagram

Lana je studirala ekonomiju i menadžment na milanskom sveučilištu Bocconi, a u svibnju se zaručila za dugogodišnjeg partnera.

