Obožavateljica Eurosonga je zapjevala "Rim tim tagi dim", reakcija Baby Lasagne je oduševila mnoge

Baby Lasagna uletio je jednoj obožavateljici dok je na večeri karaokea pjevala "Rim tim tagi dim".

Više od godinu dana nakon Eurosonga na kojem je osvojio drugo mjesto, Baby Lasagna i dalje je jedan od najtraženijih bivših eurovizijskih natjecatelja.

Poslije uspješne europske turneje i singlova koji su došli na vrh liste najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj, glazbenik imena Marko Purišić se našao na neuobičajenoj gaži. U organizaciji finskog ogranka Kluba obožavatelja Eurosonga (OGAE), Baby Lasagna se trenutno nalazi na eurovizijskom kruzeru koji putuje po Baltičkom moru.

Baby Lasagna - 4 Foto: TikTok

Baby Lasagna - 2 Foto: TikTok

Pogledaji ovo Celebrity Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu

Tijekom plovidbe, na kruzeru je organizirana večer karaokea, a jedna sudionica imena Sini odlučila je pjevati "Rim tim tagi dim". U blizini pozornice se nalazio i naš pjevač, koji je odlučio pridružiti joj se i zapjevati svoj veliki hit.

Galerija 25 25 25 25 25

Baby Lasagna - 1 Foto: TikTok

Baby Lasagna - 3 Foto: TikTok

"Iznenadio sam djevojku na pozornici, pjevala je moju pjesmu, pa sam pomislio kako bih joj se mogao pridružiti. Mislio sam da će biti cringy, ali je na kraju ispalo odlično", ispričao je Lasagna kroz TikTok naraciju.

"Želimo još ovakvih trenutaka", "Aaaa super slatko", "Znači, legenda je istinita, kad zapjevaš "Rim tim tagi dim", Marko se pojavi na pozornici?", "Ovo bi bio moj san", pisali su njegovi fanovi ispod TikToka kojeg je podijelio.

Baby Lasagna i Käärijä su osvojili sve svojim energičnim nastupom tijekom glasovanja na ovogodišnjem Eurosongu. Kako zvuči njihov hit, poslušajte OVDJE.

Tijekom njihovog nastupa dogodio se jedan čudan trenutak s jednom od voditeljica. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Opa! Ni luksuzni korzet s kristalima nije mogao odvući pažnju sa Sevkinog dekoltea!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?

Pogledaji ovo Celebrity Izrezi na haljini kakve još niste vidjeli otkrili Majine gole bokove, a umalo i nešto više!