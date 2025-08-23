Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu

Nešto svježije vrijeme treće subote u kolovozu izvuklo je poznate Hrvate na zagrebačku špicu.

Život u centar Zagreba polako se vraća nakon ljetnih godišnjih odmora. I dok su neki još uvijek na moru, brojni Zagrepčani odlučili su iskoristiti priliku da se prošeću centrom metropole.

U pregledu što ima novoga na špici poznate Hrvate nije spriječila ni jutarnja temperatura oko 15°C, ali i kasnija sparina i oblaci ispod kojih bi ponekad provirilo sunce.

Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix

Ilija Radić Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Pavić i Marko Kožul Foto: Josip Moler/Cropix

Ana Redžić Foto: Josip Moler/Cropix

Prvi puta nakon dugo vremena, centrom Zagreba se prošetao tomislav Horvatinčić, a fotograf je uslikao i Nadu Arbus, Olju Vori, Lanu Pavić, Mirelu Holy, Petru Meštrić, Nikolu Garmu i ostale.

Tko je sve bio na špici, pogledajte u fotogaleriji.

