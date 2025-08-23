Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu

Nešto svježije vrijeme treće subote u kolovozu izvuklo je poznate Hrvate na zagrebačku špicu.
U pregledu što ima novoga na špici poznate Hrvate nije spriječila ni jutarnja temperatura oko 15°C, ali i kasnija sparina i oblaci ispod kojih bi ponekad provirilo sunce.
Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix
Ilija Radić Foto: Josip Moler/Cropix
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler/Cropix
Lana Pavić i Marko Kožul Foto: Josip Moler/Cropix
Ana Redžić Foto: Josip Moler/Cropix
Prvi puta nakon dugo vremena, centrom Zagreba se prošetao tomislav Horvatinčić, a fotograf je uslikao i Nadu Arbus, Olju Vori, Lanu Pavić, Mirelu Holy, Petru Meštrić, Nikolu Garmu i ostale.
Tko je sve bio na špici, pogledajte u fotogaleriji.
Tko se prošetao špicom protekli tjedan, pogledajte OVDJE.
