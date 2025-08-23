Pretraži
velika fotogalerija

Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu

Piše E.G., Danas @ 17:18 Celebrity komentari
Nada Abrus Nada Abrus Foto: Josip Moler/Cropix

Nešto svježije vrijeme treće subote u kolovozu izvuklo je poznate Hrvate na zagrebačku špicu.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Nina Badrić se prisjetila oca Sime
dirljiva objava
Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."
Poznati Hrvati na zagrebačkoj špici treće subote u kolovozu
velika fotogalerija
Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu
Severina u Zigmanovom kostimu u Mađarskoj
vruće, vruće!
Opa! Ni luksuzni korzet s kristalima nije mogao odvući pažnju sa Sevkinog dekoltea!
Kristijan Iličić postao skrbnik djevojčice iz Etiopije
Ljudina!
Naš travel influencer pohvalio se posebnom gestom: "Želim da ostvari sve svoje snove..."
Žiri MasterChefa uoči nove sezone se tetovirao
Genijalna ideja
"Kad se već ne znamo zaustavit na pismi i spizi": Žiri MasterChefa napravio neočekivani potez
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Tko je Iva Krajnc Bagola koja je zablistala u Sarajevu?
vrlo je uspješna!
Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?
Kako izgleda unutrašnjost Jahte Lepe Brene
''Lijepi mali brod...''
Zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
show
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
zabava
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
sport
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
NEVJEROJATNO!
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
Milan Badelj se vratio u Dinamo
BOBAN GA JE HTIO
Dinamo doveo viceprvaka svijeta s Hrvatskom! Vratio se na Maksimir
Marca otkrila detalje: Evo kako Hugo Guillamon stiže u Hajduk
Veliko pojačanje
Otkriveni detalji sjajnog Hajdukovog posla: Evo kako Guillamon stiže na Poljud
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
LEYLA
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Miriše na sataraš: Recept za ljetni klasik koji savršeno paše uz meso, rižu ili tjesteninu
Najbolji recept za sataraš
Miriše na sataraš: Recept za ljetni klasik koji savršeno paše uz meso, rižu ili tjesteninu
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
spas u zadnji čas
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Horoskopski znak koji će imati najbolju jesen 2025.
SLIJEDI IDILA
Blago vam se! Jedan horoskopski znak imat će jesen punu razloga za slavlje
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
sve
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene