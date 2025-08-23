Tko je mlada zvijezda u usponu čija je haljina očarala Sarajevo?

Helena Vuković je zablistala na crvenom tepihu posljednjeg dana Sarajevo Film Festivala.

Završeno je još jedno izdanje Sarajevo Film Festivala koje je i ove godine okupilo regionalne i svjetske glumačke zvijezde, ali i one čije vrijeme tek dolazi.

Mlada bosanskohercegovačka glumica Helena Vuković zadnje večeri se prošetala crvenim tepihom u kreaciji Belme Tvico. U pitanju je bila duga crna haljina sirena kroja s cvjetnim uzorkom u nijansama ljubičaste, ružičaste i crvene. Gornji dio haljine imao je cvjetni detalj, dok se donji dio širio u lagani šlep. Haljina odiše elegancijom, a kroj ističe ramena.

Ove glumica postala je poznata javnosti ulogom Lane u filmu "Deset u pola" Danisa Tanovića, a ostvarila je i epizodne uloge u seriji "Kotlina". Također, glumila je i u filmu "Sevap" u kojem je tumačila lik Zejnebe Hardage. Sarađivala je i s istaknutim bh. reditejima na predstavama "Kralj Tvrtko", "To nikad nigdje nije bilo", "Gazi Husrev-beže ili: Bukagije".

Nakon diplome na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2018. godine, zaposlila se na istoj kao više asistentica na predmetu Gluma. Za sebe kaže da je obična djevojka, željna znanja, iskustva, uzbuđenja i pustolovina, a nadovi kako je očarana istočnjačkim kulturama, azijskim filmom i teatrom. Glumom se počela baviti amaterski još u šestom razredu osnovne u okviru dramskih radionica Jasne Diklić kojoj se neizmjerno divi.

"Jasna je uvijek govorila kako joj nije cilj "praviti od nas glumce, već slobodne ljude bez predrasuda" i mislim da je ona ogromnim dijelom zaslužna za ono što sam ja danas, jer da bi bio dobar glumac mislim da prije svega moraš biti dobar čovjek. Kasnije sam tijekom srednje škole maštala o životu u nekoj stranoj zemlji, pa sam i sve korake po pitanju fakulteta vodila u tom smjeru, dok se jedan dan nisam probudila s mišlju kako sam ja sam oduvijek htjela pokušati da upišem glumu", izjavila je jednom prilikom za Radio Sarajevo.

Helena je svakako jedna od onih glumica o kojoj će se u regiji tek pričati.

