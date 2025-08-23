Izrezi na haljini kakve još niste vidjeli otkrili Majine gole bolove, a umalo i nešto više!

Maja Šuput privukla je pažnju na jednoj zabavi odvažnom plavom haljinom u kojoj su joj se otkrivali bokovi.

Maja Šuput ponovno je dokazala kako može iznijeti ekstravagantne modne komade.

Na jednom glamuroznom vjenčanju, na kojem su bili i Frano Ridjan, Mario Roth, Marko Grubnić i Alen Bičević, pojavila se u upečatljivoj plavoj haljini koja je izazvala oduševljenje, ali i podigla dosta prašine zbog odvažnog kroja.

Haljina, izrađena od svilenkastog materijala koji naglašava ženstvenost i glamur, privukla je poglede dubokim dekolteom i dramatičnim krojem oko struka. Najviše pažnje ipak su ukrali potpuno otkriveni bokovi, koje je kroj haljine u potpunosti naglasio, dajući cijelom izdanju zavodljivi i provokativni karakter.

Uz smjele izreze, Maja je kombinaciju upotpunila decentnim nakitom i valovima u plavoj kosi, zbog čega je izgledala poput prave dive.

Tijekom večeri pjevačica je i zapjevala s Marijom Rothom te podigla atmosferu na plesnom podiju, a osmijesi i energija jasno su pokazali da se itekako dobro zabavljala.

Nema sumnje da će ova odjevna kombinacija postati jedna od onih o kojima će se još dugo pričati.

