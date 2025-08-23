Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"

Vedrana Rudan na svom blogu je opisala neugodno iskustvo s bankom i njezinom korisničkom službom.

Naša poznata kolumnistica i književnica Vedrana Rudan već dulje vrijeme se bori s karcinomom žučnih kanalića, no unatoč teškoj bolesti i redovitim terapijama i dalje aktivno komunicira s javnošću putem društvenih mreža i vlastite internetske stranice.

Poznata po svom oštrom jeziku, Rudan nije šutjela kada je objavila koliko ju je naljutilo poslovanje jedne banke.

"Kao i mnogi od vas račune plaćam telefonom. Nažalost, imam posla s PBZ-om iako vjerojatno ni drugi pljačkaši nisu bolji", započela je Rudan svoju objavu. "Gotovo sam nepokretna. Opsjednuta sam strahom da neću platiti neki račun na vrijeme, ovršit će me i izbaciti iz kuće. Zato me užasnulo kad sam shvatila da zbog “sistemske greške” više preko telefona ne mogu ništa platiti."

Ispričala je kako je nakon uzimanja lijekova protiv bolova uspjela doći do poslovnice u Rijeci, no nakon što je jedno vrijeme bila na šalteru, bankarica joj je savjetovala da nazove korisničku službu.

"Preko dva telefona ukucavala sve moguće brojeve. Naslušala sam se Lijepog, plavog Dunava toliko da će mi se danima na ime Strauss dizati želudac. Ne mogu vjerovati da su “svi operateri zauzeti”. Očito su svi pomrli", poručila je Rudan, dodavši kako zna da "pokojnike neće probuditi njezino obraćanje", no da ona nema snage premjestiti se u drugu banku.

Nedavno je progovorila o smrti, o čemu više pročitajte OVDJE.

