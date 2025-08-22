Znate li čija je ovo unuka? Ista tragična sudbina zadesila je dvije najvažnije žene u njezinu životu

Isabella Smith nemamo priliku često vidjeti u javnosti. Poznato je da je sa slavnim djedom vrlo bliska.

U Londonu je održana premijera filma ''The Thursday Murder Club'', a crvenim tepihom prošetao je i legendarni glumac Pierce Brosnan u pratnji sina Dylana i unuke Isabelle Smith.

Posebnu pažnju privukla je Isabella Smith, unuka slavnog Jamesa Bonda, koja se pojavila u elegantnoj baršunastoj haljini raskošne ljubičaste nijanse. Ova haljina s visokim ovratnikom savršeno je naglasila njezinu mladenačku ljepotu.

Izdanje je zaokružila decentnim visećim naušnicama i malom clutch torbicom sa svjetlucavim detaljima. Kosa svezana u ležernu punđu s pramenovima koji uokviruju lice i prirodna šminka dodatno su istaknuli njezine nježne crte lica.

Ova 26-godišnja ljepotica kći je Charlotte Brosnan i Alexa Smitha. Charlotte je bila kći prve supruge slavnog glumca, Cassandre Harris, koju je on posvojio nakon smrti njezina biološkog oca Dermota Harrisa 1986. godine.

Isabella je majku izgubila 2013. godine, kada je Charlotte preminula od raka jajnika – iste bolesti koja je 21 godinu ranije odnijela život i njezine majke. Imala je samo 42 godine.

"Charlotte Emily preminula je 28. lipnja, nakon borbe s rakom jajnika. Okružena je bila suprugom Alexom, djecom Isabellom i Lucasom te braćom Christopherom i Seanom. Charlotte se borila s bolešću s milošću i humanošću, hrabrošću i dostojanstvom. Naša srca su slomljena zbog gubitka ove divne djevojke. Molimo se za nju i nadamo da će lijek za ovu okrutnu bolest uskoro biti pronađen. Zahvaljujemo svima na iskrenim izrazima sućuti", pisalo je u objavi.

Navodno je Pierce tada doputovao iz istočne Europe, gdje je snimao špijunski triler "The November Man", kako bi bio uz kćer u posljednjim trenucima.

Pierce Brosnan - 1 Foto: Profimedia

