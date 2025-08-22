Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Kimberley Garner uživala je na Ibizi u zelenom bikiniju te pokazala zavidnu figuru i opušteni luksuzni stil, kojim potvrđuje status manekenke i modne poduzetnice.
Britanska manekenka Kimberley Garner privukla je poglede dok je uživala na odmoru na sunčanoj Ibizi. U maslinasto zelenom bikiniju istaknula je svoju zavidnu figuru dok se opuštala na ležaljci uz koktel i družila s prijateljima.
Kimberley je pokazala da joj more i ljetna atmosfera itekako gode – čas je ispijala osvježavajuće piće, čas razgovarala i smijala se, a potom se prošetala plažom u svom minimalističkom kupaćem kostimu, koji je naglasio njezinu vitku liniju.
Kimberley Garner - 6 Foto: Profimedia
Kimberley Garner - 7 Foto: Profimedia
Kimberley Garner - 3 Foto: Profimedia
Fotografi nisu propustili zabilježiti njezine trenutke opuštanja, a Kimberley je i ovaj put potvrdila status jedne od najbolje građenih manekenki na svjetskoj sceni.
Kimberley Garner - 8 Foto: Profimedia
Kimberley Garner - 5 Foto: Profimedia
Kimberley Garner - 1 Foto: Profimedia
Kimberley Garner - 7 Foto: Profimedia
Osim manekenske karijere, Kimberley se istaknula i u modnom svijetu – godinama vodi vlastiti brend kupaćih kostima, koji je pronašao put do brojnih obožavateljica diljem svijeta, čime je dodatno učvrstila svoje mjesto na modnoj sceni.
Kimberley Garner, hotel Eden Roc Foto: Profimedia
U javnosti je poznata i po svom luksuznom životnom stilu, živi između Londona i Los Angelesa, a često putuje na egzotične destinacije. Iako nerijetko dijeli dijelove privatnog života na društvenim mrežama, Kimberley pažljivo čuva intimu svojih ljubavnih veza, pa time dodatno budi znatiželju javnosti.
