Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Kimberley Garner uživala je na Ibizi u zelenom bikiniju te pokazala zavidnu figuru i opušteni luksuzni stil, kojim potvrđuje status manekenke i modne poduzetnice.

Britanska manekenka Kimberley Garner privukla je poglede dok je uživala na odmoru na sunčanoj Ibizi. U maslinasto zelenom bikiniju istaknula je svoju zavidnu figuru dok se opuštala na ležaljci uz koktel i družila s prijateljima.

Kimberley je pokazala da joj more i ljetna atmosfera itekako gode – čas je ispijala osvježavajuće piće, čas razgovarala i smijala se, a potom se prošetala plažom u svom minimalističkom kupaćem kostimu, koji je naglasio njezinu vitku liniju.

Kimberley Garner - 6 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 7 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 3 Foto: Profimedia

Fotografi nisu propustili zabilježiti njezine trenutke opuštanja, a Kimberley je i ovaj put potvrdila status jedne od najbolje građenih manekenki na svjetskoj sceni.

Kimberley Garner - 8 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 5 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 1 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Rodila naša glumica! Što kažete na jedinstveno ime koje je dala kćeri?

Osim manekenske karijere, Kimberley se istaknula i u modnom svijetu – godinama vodi vlastiti brend kupaćih kostima, koji je pronašao put do brojnih obožavateljica diljem svijeta, čime je dodatno učvrstila svoje mjesto na modnoj sceni.

Kimberley Garner, hotel Eden Roc Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kišobran kao modni dodatak! Zvijezde u Sarajevu pokazale kako se prkosi jakoj oluji

Galerija 21 21 21 21 21

U javnosti je poznata i po svom luksuznom životnom stilu, živi između Londona i Los Angelesa, a često putuje na egzotične destinacije. Iako nerijetko dijeli dijelove privatnog života na društvenim mrežama, Kimberley pažljivo čuva intimu svojih ljubavnih veza, pa time dodatno budi znatiželju javnosti.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Gabi Novak pokopana u krugu obitelji, sada počiva uz svoje najmilije

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity 24 godine ljubavi! Dino Rađa objavio neviđenu fotku vjenčanja s Viktorijom

Pogledaji ovo Celebrity Partnerica Gorana Bogdana pojavila se u Sarajevu devet mjeseci nakon poroda