Gabi Novak pokopana u krugu obitelji, sada počiva uz svoje najmilije

Gabi Novak, koja je preminula u ponedjeljak 11. kolovoza, pokopana je u krugu obitelji u obiteljskoj grobnici na Mirogoju.

Naša glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u ponedjeljak 11. kolovoza u 90. godini, nešto više od dva mjeseca otkako je preminuo njezin sin Matija Dedić.

Ispraćaj glazbene dive održan je 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom, a krajem tjedna njezina urna položena je u obiteljsku grobnicu na Mirogoju.

Gabi Novak - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gabi Novak - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gabi Novak - 3 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gabi Novak - 6 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Još od ranije u obiteljskoj grobnici su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, čija je deseta obljetnica smrti obilježena u nedjelju 17. kolovoza, sin Matija i majka Elizabeta Reiman. Na križu Gabi Novak istaknuto je njezino puno ime i prezime Gabrijela Novak-Dedić, uz godinu rođenja i smrti.

Gabi Novak - 4 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gabi Novak - 5 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gabi Novak - 7 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Time je prvi put od 2015. godine obitelj Arsena i Gabi ponovno na okupu, a naša glazbena diva sada počiva uz svoje najmilije.

Komemoracija u organizaciji Gabine diskografske kuće Croatia Records održat će se u rujnu.

