Pretraži
lokalne vlasti potvrdile

Saznalo se gdje će biti pokopana francuska ikona Brigitte Bardot

Piše I.G., Danas @ 19:00 Celebrity komentari
Brigitte Bardot - 3 Brigitte Bardot - 3 Foto: Profimedia

Brigitte Bardot bit će pokopana na groblju uz more u Saint-Tropezu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Josipa Lisac postala je počasni član KD Vatroslav Lisinski
"sve je moguće"
Veliko priznanje za Josipu Lisac: "Sve što se stvaralo, stvarali smo u dvoje"
Mislite da Heidi Klum nema mane? Njezine fotke s plaže su dokaz zašto ih ne treba skrivati
sve su snimili paparazzi
Mislite da Heidi Klum nema mane? Njezine fotke s plaže su dokaz da ih ne treba skrivati
Kako izgleda sin Lucije Šerbedžije i unuk Rade Šerbedžije?
"Ponos do svemira"
Kako izgleda unuk Rade Šerbedžije? Nedavno je proslavio važan životni trenutak
Kviz o Brigitte Bardot
odlazak Brigitte Bardot
Možete li odgovoriti točno na sva pitanja o životu i karijeri filmske ikone?
Selma Karić intervju nakon što je napustila show MasterChef
neprocjenjiva škola
Selma će ovaj komentar chefa Vukadina zauvijek pamtiti: ''To bih definitivno izdvojila...''
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
Mirko i Iva Alilović bili na koncertu Thompsona u Areni Zagreb
''kad domovina venama poteče...''
Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strašna nesreća nadomak Zagreba: Vozilo se zabilo u stup, scene su jezive
U tijeku je očevid
FOTO Strašna nesreća nadomak Zagreba: Automobil se zabio u stup, scene su jezive
Strašna tragedija, muškarac poginuo
Tragedija u susjedstvu
Poginuo dok se vraćao iz lova: Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat
USKOK podignuo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga
ZLOUPORABIO POLOŽAJ
Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika! Izmislili su radove da bi njegov vozač vratio dug
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Znanstvenici upozoravaju
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
zabava
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Bravo!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
"Bečka škola, balkanski smjer": Registracija nasmijala vozače, komentari su brutalni
Što kažete?
"Bečka škola, balkanski smjer": Registracija nasmijala vozače, komentari su brutalni
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
tech
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
sport
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
ponovno maestralan
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
VIDEO Anthony Joshua ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći – dvoje ljudi poginulo
u nigeriji
VIDEO Anthony Joshua ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći – dvoje ljudi poginulo
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
tv
MasterChef: Papreni zadatak za polufinaliste MasterChefa! "Tražimo vaše najbolje!"
NE POPUSTITE!
Papreni zadatak za polufinaliste MasterChefa! "Tražimo vaše najbolje!"
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
STRES!
Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
lifestyle
Ponuda haljina na zimskom sniženju
IDEALNA PRILIKA
15 haljina sa sniženja koje se isplati dodati u ormar, najjeftinija je šest eura
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Ženska imena inspirirana bojama
Lijepa i zvučna
10 prekrasnih imena za djevojčice koja su inspirirana – bojama
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
ponovno maestralan
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene