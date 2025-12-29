Saznalo se gdje će biti pokopana francuska ikona Brigitte Bardot

Brigitte Bardot bit će pokopana na groblju uz more u Saint-Tropezu.

Legendarna francuska glumica i ikona europske kinematografije, Brigitte Bardot (91), počivat će na groblju uz more u Saint-Tropezu, mjestu koje je desetljećima bilo njezina oaza mira.

Iako točan datum posljednjeg ispraćaja još nije poznat, vijest su potvrdile lokalne vlasti.

Nakon što se povukla iz javnog života, Bardot je mir pronašla upravo u Saint-Tropezu, gdje se potpuno posvetila zaštiti životinja. Živjela je povučeno, okružena brojnim psima, mačkama i konjima, a rijetko je napuštala svoje imanje. Mještani su je redovito viđali u šetnjama sa svojim ljubimcima, a mnogima će ostati u sjećanju kao srdačna i jednostavna osoba.

Bridgitte Bardot i sin Nicolas-Jacques Charrier - 1 Foto: Profimedia

Brigitte Bardot u filmu ''Don Juan'' Foto: Profimedia

Jedan od stanovnika, Philippe Volmier, koji je poznavao Bardot više od tri desetljeća, prisjetio se trenutka kad joj je pomogao dok je s psom ulazila u more. Kako kaže, bila je iznimno suosjećajna, uvijek spremna pomoći, osobito kad je riječ o životinjama koje su joj bile najveća životna strast.

Brigitte Bardot - 4 Foto: Profimedia

Brigitte Bardot Foto: Profimedia

