Obitelj Ćaleta-Car preslatkim fotografijama pokazala svoju pravu obiteljsku idilu!

Duje Ćaleta-Car i supruga Adriana objavili su niz obiteljskih fotografija iz Dubaija.

Naš nogometaš Duje Ćaleta-Car i njegova supruga Adriana ponosno su podijelili trenutke s obiteljskog odmora u Dubaiju, a fotografije koje su objavili oduševile su njihove pratitelje.

U opisu objava jednostavno su napisali "vacation mode", a fotografijama su pokazali koliko uživaju u zajedničkom vremenu. Na njima se vidi sretna obitelj u pustinji, uz zalazak sunca, kao i ispred luksuznog hotela, dok su sinovi neumorno pozirali i igrali se.

Adriana je zablistala u elegantnim kombinacijama koje su privukle brojne komentare na društvenim mrežama, dok je Duje pokazao svoju opuštenu, očinsku stranu.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 6 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

