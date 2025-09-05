Mišićavi trbuh ispod proreza ukrao je poglede svih muškaraca, ali i žena

Adriana Ćaleta-Car javila se pratiteljima iz Francuske, a njezino izdanje u bijeloj haljinici prikupile je tisuće lajkova.
Za šetnju francuskim ljetovalištem odabrala je bijelu kombinaciju s odvažnim prorezima koja je istaknula zavidnu liniju i isklesani trbuh.
Elegantna, a istovremeno zavodljiva haljina naglasila je sve atribute, a Adriana je pokazala da s pravom nosi titulu jedne od najstiliziranijih supruga naših nogometaša.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Sa sunčanim naočalama, decentnim nakitom i bijelom torbicom, cijeli look izgledao je sofisticirano i moderno, savršeno uklopljen u luksuznu kulisu Cannesa.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Fotografije su ubrzo prikupile mnoštvo lajkova i komentara.
''Zgodnice moja'', ''Avion'', pisali su joj pratitelji u moru emotikona srca i vatrice.
Rođena Dubrovčanka nedavno je imala oštru poruku za gradske vlasti, a što ju je naljutilo pogledajte OVDJE.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car - 9 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
Kako izgleda njezina mama pogledajte OVDJE.
