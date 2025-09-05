Mišićavi trbuh ispod proreza ukrao je poglede svih muškaraca, ali i žena

Adriana Ćaleta-Car javila se pratiteljima iz Francuske, a njezino izdanje u bijeloj haljinici prikupile je tisuće lajkova.

Adriana Ćaleta-Car, supruga proslavljenog nogometaša Duje Ćalete-Cara, ponovno je privukla pažnju svojim modnim izdanjem, ovaj put iz sunčanog Cannesa.

Za šetnju francuskim ljetovalištem odabrala je bijelu kombinaciju s odvažnim prorezima koja je istaknula zavidnu liniju i isklesani trbuh.

Elegantna, a istovremeno zavodljiva haljina naglasila je sve atribute, a Adriana je pokazala da s pravom nosi titulu jedne od najstiliziranijih supruga naših nogometaša.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Sa sunčanim naočalama, decentnim nakitom i bijelom torbicom, cijeli look izgledao je sofisticirano i moderno, savršeno uklopljen u luksuznu kulisu Cannesa.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Što kažete na njezino izdanje? Savršeno je, kao i uvijek

Nije mi lijepo, nije moj đir Savršeno je, kao i uvijek

Nije mi lijepo, nije moj đir Ukupno glasova:

Fotografije su ubrzo prikupile mnoštvo lajkova i komentara.

''Zgodnice moja'', ''Avion'', pisali su joj pratitelji u moru emotikona srca i vatrice.

Galerija 26 26 26 26 26

Rođena Dubrovčanka nedavno je imala oštru poruku za gradske vlasti, a što ju je naljutilo pogledajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 9 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Kako izgleda njezina mama pogledajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Talijani će pamtiti ove prizore! Mama našeg nogometaša može parirati njihovoj fatalnoj novinarki

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zbog ubojitog dekoltea naša influencerica morala je paziti na svaki korak

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite na renoviranu terasu našeg influencera u stanu od 195 tisuća eura