Zavirite na renoviranu terasu našeg influencera u stanu od 195 tisuća eura

Marko Vuletić na društvenim mrežama objavio je video svoje renovirane terase.

Naš influencer Marko Vuletić, koji je u travnju kupio stan u Zagrebu, odmah se bacio na renovaciju, a sada je pokazao i terasu kojom je posebno ponosan.

Na društvenim mrežama objavio je video prostora koji je od zapuštenog balkona pretvorio u pravi kutak za uživanje.

''Terasa je moj skriveni dragulj stana, toliko vremena ovdje provodim. Na početku sam imao ogromne probleme s majstorima za prozore, čak su pet puta dolazili i mijenjali nešto, ali jednom kad se sve završilo stvarno vrijedi. Komode su divine, udobne i tako nekad zasjednem u njih da mi se uopće ne da dići'', napisao je na Instagramu.

''Klima mi uopće ne smeta na zidu, dovoljno je visoko da mogu prolaziti ispod, a ujutro kad izađem iz kreveta zavalim se na klupice i još pet minuta odmaram. U ormar je stalo sve što ne želim gledati. Što kažete na terasu?'', dodao je.

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

Na fotografijama se jasno vidi transformacija – od početnog praznog prostora s pločicama i razbacanim stvarima do elegantno uređenog kutka u kojem prevladava minimalizam u bijelim tonovima.

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

Dominiraju sivi kauči s drvenim, smeđim detaljima koji prostoru daju toplinu, dok su zidovi i ormari neutralni i jednostavni, čime je postignut dojam čistoće i prozračnosti. Prostor odiše jednostavnošću, ali i funkcionalnošću, što je dodatno naglašeno skrivenim ormarom u koji je Marko spremio sve ono što ne želi da mu stoji na vidljivom mjestu.

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

Njegova terasa izazvala je lavinu reakcija na Instagramu.

''Bravo Marko, tako sam ponosna na tebe'', ''Divno je, Marko'', ''Meni je prelijepo'', ''Odlično, samo pazi glavu od te kutije za klimu ili br stavi neku zaštitu da se ne udariš'', ''Super su raspored i namještaj'', ''Super osmišljenoo, ja bih još dodala nešto zeleno od biljčica'', ''Prelijepo je sve, ja bih dodala malo zelenila i neku lampicu za romantiični ugođaj, možda tepihić i dekicu'', ''Uživaj u svom raju'', ''Ekstra je'', ''Koliko je ovo preslatko sve'', dio je komentara s Instagrama.

Marko Vuletić - 3 Foto: Marko Vuletić/Instagram

Inače, stan kojega je bilo potrebno renovirati platio je oko 195.000 eura, a više detalja pročitajte OVDJE.

A kako izgleda njegova luksuzna spavaća soba pogledajte OVDJE.

Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram

