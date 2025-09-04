Preslatko! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s novorođenom kćerkicom

Mada Peršić rodila je krajem kolovoza, a sada je raznježila pratitelje preslatkim prizorima novorođene kćerkice.

Naša glumica Mada Peršić krajem kolovoza je postala majka, a sada se fotkama s preslatkom nasljednicom pohvalila na društvenim mrežama.

Mada i Dama, kako je njezinoj kćerkici ime, ležale su u krevetu kada su nastale preslatke fotke.

''Bez paparazza, molim '', glasio je šaljivi opis na Instagramu.

Prizorom su oduševljeni i njezini pratitelji.

''Predivne'', ''Preslatke ste, ali kako se malena sakrila i neće se fotkati'', ''Čestitke i uživaj u najvećoj radosti i ljubavi'', ''Samo mamarazzi'', ''Beba se još srami'', ''Dama se srami'', dio je komentara na Instagramu.

Mada je dobila kćer s Darkom Kraljem, a trudnoću je objavila u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" nakon što je imitirala Dinu Dvornika.

