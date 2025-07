Domaća glumica prije dolaska prvog djeteta pokazala čovjeka koji joj je osvojio srce!

Mada Peršić na društvnim mrežama podijelila je nove prizore sa samozatajnim partnerom, paru uskoro stiže prvo dijete.

Trudna hrvatska glumica Mada Peršić pred svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokazala je svog samozatajnog partnera.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, glumica je sada odlučila podijeliti djelić svoje sreće s obožavateljima. Budući roditelji pozirali su zagrljeni i sretni, a obožavatelji su odmah prepoznali iskrenu radost i harmoniju koju par dijeli.

''Baš ste divan par, sretni i zdravi bili!'', ''Divni ljudi, super par!'', ''Daj Bože zdravlja, divni svi troje'', pisali su im njeni pratitelji.

''Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i jako sam sretna. Mi smo zajedno sad već godinu i mjesec dana, 13 mjeseci otprilike. Kad to prepoznaš, ne treba ti puno vremena da skužiš da je to to'', rekla je za IN magazin.

Mada Peršić - 2 Foto: Instagram

Mada Peršić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

