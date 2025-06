''Rekli su mi ovo dok nosim svoje dijete'': Našu trudnu glumicu šokirao okrutan komentar prije poroda

Mada Peršić novom objavom poručila je pratiteljima da se ne obaziru na negativne komentare, a za nju je imala logičan povod.

Naša glumica Mada Peršić, koja treba roditi u kolovozu ove godine, susrela se s negativnim komentarima na društvenim mrežama.

Svoj trudnički trbuh veselo je pokazala u nekoliko posljednjih objava, no nekima, čini se, još nije jasno da čeka dijete.

Dobila je pritom komentare kako treba smršavjeti.

''Trudna sam, a oni mi pišu da smršavim? Ovo je vaš znak da se ne obazirete na komentare koji vas žele smanjiti. Danas su mi rekli da smršavim… dok nosim svoje dijete. Ako si ikad osjetila da ti neko pokušava uzeti svjetlo, sjeti se: tvoje tijelo stvara život. I to je čudo. I razveseli se sladoledom bez grižnje savjesti'', poručila je uz video sebe u badiću.

Progovorila je i o djetetovu ocu.

''Aaaaa, pa polako ćete saznati. Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i jako sam sretna. Mi smo zajedno sad već godinu i mjesec dana, 13 mjeseci otprilike. Kad to prepoznaš, ne treba ti puno vremena da skužiš da je to to'', rekla je za IN magazin.

A što vi mislite o Madi te odgovoru hejterima, pišite u komentarima ispod teksta!

