Nikad ne biste pogodili kojem je animiranom liku glas dala ova žena!

Nancy Cartwright gotovo 40 godina daje glas jednom od najpoznatijih animiranih likova, a njezin bliski rod je Sabrina Carpenter.

Posljednje dvije godine Sabrina Carpenter postala je jedna od najvećih glazbenih zvijezda mlađe generacije, a više njezinih pjesama je došlo na sam vrh liste Billboard Hot 100. Ono što mnogi ne znaju jest da mlada zvijezda, također proizašla iz Disneyjeve tvornice glazbenih nada, u obitelji ima slavnu rođakinju.

Njezin otac David je polubrat Nancy Cartwright, čije ime mnogi neće prepoznati na prvu, no u pitanju je glumica koja već 36 godina daje glas Bartu Simpsonu u animiranoj seriji "Simpsoni". Osim Bartu, 67-godišnja Cartwright daje glas nekolicini ostalih likova poput Maggie Simpson, Ralpha Wigguma, Todda Flandersa i Nelsona Muntza.

"Sabrina mi je nećakinja… i prilično je nevjerojatna", ispričala je Cartwright jednom prilikom u TikToku kako bi potvrdila rodbinsku povezanost.

Prvi posao dobila je još kao tinejdžerica kada je čitala reklame za lokalni radio, zbog čega je ubrzo od Warner Brothersa dobila popis kontakta za industriju animacije. Jedan od njih je bio Daws Butler koji je prihvatio njezin poziv da joj bude mentor. Ubrzo je dobila sve više manjih poslova, do 1987. kada se obitelj Simson prvi put pojavila kao kraći animirani isječci u sklopu "The Tracey Ullman Show". Od svih glavnih likova, Cartwright je bila jedina koja je bila istrenirana za davanje glasa u animaciji.

Osim u Simpsonima, davala je glas nekolicini likova u seriji "Puzalice", "Svemoguća Kim" i "Lilo i Stitch".

Bila je 14 godina u braku s 24 godine starijim Warrenom Murphyjem s kojim ima dvoje djece, no njihov brak se raspao 2002. godine. Iako je odrasla kao rimokatolkinja, 1991. godine se pridružila scijentologiji, te je i danas jedno od glavnih lica kontroverznog kulta. Mnogi su nagađali kako je i njezina nećakinja Sabrina Carpenter isto članica, no pjevačica je to demantirala u odgovoru na jedan TikTok.

