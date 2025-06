Princ William više ne spominje brata Harryja? "To je zdravije za njega"

Princ William postao je ravnodušan prema svom mlađem bratu princu Harryju te ga u razgovoru s prijateljima više ne spominje.

Princ William proslavio je svoj 43. rođendan, a iza njega je bila jedna od najizazovnijih godina, koju su obilježili zdravstveni problemi supruge Catherine i oca kralja Charlesa, ali i pravni problemi njegovog brata princa Harryja, koji je izgubio spor protiv Ministarstva unutarnjih poslova.

U proteklih pet godina mediji su pisali o netrpeljivosti između Williama i Harryja, pogotovo nakon njegovog intervjua s Oprah Winfrey i knjige "Zamjena", no kako stvari sada stoje, s godinama se britanski prijestolonasljednik primirio.

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎈🎉 pic.twitter.com/XneQv09J17 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2025

Prema riječima jednog Williamovog prijatelja, budući britanski kralj osjeća ravnodušnost prema mlađem bratu i više mu nije stalo do onoga što Harry javno govori o kraljevskoj obitelj.

Princ William i princ Harry Foto: Profimedia

Princ William i princ Harry Foto: Afp

"Ono što me u posljednje vrijeme najviše iznenadilo jest da to uopće ne spominje", izjavio je neimenovani izvor. "Prije je obiteljska situacija zauzimala puno prostora u njegovim mislima, odnos im je bio vrlo blizak i bio je jako pogođen time. Ali sada ga to više uopće ne pogađa. To je promjena. Tužno je, ali za njega je to puno zdravije stanje uma."

princeza Diana, princ William i princ Harry - 6 Foto: Profimedia

princeza Diana, princ William i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Princ William (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

William je prestao razgovarati s Harryjem otkako je on, zajedno sa suprugom Meghan, napustio kraljevske dužnosti 2020. godine. Raskol se sve više produbljivao sa svakim novim Harryjevim javnim istupom, a više puta se pisalo i o svađi za vrijeme oplakivanja smrti djeda princa Philipa.

Tijekom svog posljednjeg posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu u travnju 2025., Harry je pokušao stupiti u kontakt s Williamom i Charlesom, no obojica su tada otišli iz države – William u Francusku na praznike s Kate i djecom, a Charles u službeni posjet Italiji.

Princ William, princ Harry i David Beckham - 2 Foto: Profimedia

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Sprovod princa Philipa - 5 Foto: Profimedia

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Isto tako, britanski mediji su više puta pisali o izolaciji Harryja koji je iz medija saznao o bolesti svoje šogorice Kate i nedavnoj hospitalizaciji oca zbog posljedica liječenja. Ovo je potvrdio i Harry u intervjuu za BBC, nedugo nakon što je izgubio spor protiv britanske vlade tvrdeći kako otac ne želi razgovarati s njim zbog sigurnosnih stvari i da ne zna hoće li imati vremena za razgovor zbog kraljevog zdravstvenog stanja.

Zadnji susret posvađana braća su imala krajem kolovoza na sprovodu svog tetka lorda Fellowesa.

Harryjeva djeca Archie i Lilibet su sve više prisutni na društvenim mrežama, a jedan od razloga bi mogao biti da Harry time izaziva pozornost svog oca. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je preminuo Williamov prijatelj Sunjay Kapur. O njegovoj bizarnoj smrti više pročitajte OVDJE.

