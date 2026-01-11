Naša prelijepa košarkašica snimljena u preslatkim trenucima s djecom, nakon karijere posvetila se obitelji

Antonija Mišura Sandrić s djecom na klizanju - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Bivša hrvatska košarkaška zvijezda Antonija Mišura Sandrić pokazala je svoju nježniju, obiteljsku stranu uživajući u zimskim radostima sa svojom djecom u Šibeniku.

Bivša hrvatska košarkaška reprezentativka Antonija Mišura Sandrić iskoristila je sunčan zimski dan za obiteljsko druženje na ledu.

Fotografi su je uhvatili na klizalištu u Šibeniku, gdje je u opuštenom i veselom izdanju uživala u klizanju sa svojom djecom.

Antonija Mišura Sandrić s djecom na klizanju - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Antonija Mišura Sandrić s djecom na klizanju - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Antonija je bila potpuno posvećena mališanima, gurajući ih na simpatičnim klizačkim pomagalima i pazeći da im prvi koraci na ledu prođu sigurno i zabavno. Osmijeh nije skidala s lica, a cijela scena odavala je pravu obiteljsku idilu.

Antonija Mišura Sandrić s djecom na klizanju - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Za ovu zimsku avanturu odabrala je upečatljivu modnu kombinaciju – dugi krzneni kaput, sunčane naočale i tople modne dodatke, pokazujući da i na klizalištu zna spojiti praktično i trendi. Djeca su bila toplo odjevena i vidno oduševljena, a njihovo smijeh i razigranost dodatno su uljepšali atmosferu.

Antonija Mišura Sandrić s djecom na klizanju - 5 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Evo tko je favorit za pobjedu na Dori 2026. po glasovima eurovizijske publike!

Nakon uspješne sportske karijere, Antonija se danas rijetko pojavljuje u javnosti, no ovakvi trenuci jasno pokazuju koliko uživa u ulozi majke i obiteljskom životu. Šibensko klizalište na kratko se pretvorilo u mjesto ispunjeno smijehom, toplinom i lijepim zimskim uspomenama.

Antonija Mišura Sandrić Foto: Instagram

Titulu najljepše sportašice odnijela je na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''

Antonija je od 2015. godine u sretnom braku s bivšim šibenskim košarkašem Markom Sandrićem, s kojim ima kćer Taru i sina Noela.

Antonija Mišura Sandrić na Instagramu Foto: Instagram

Na društvenim mrežama često se voli pohvaliti fotografijama svog doma koji je pomno uređen, a fotografije pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity U padu zrakoplova poginuo pjevač, prije tragedije objavio je video koji slama srca

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Severina podijelila fotke sa skijanja sa sinom, koji je njena preslika!