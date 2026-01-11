Evo tko je favorit za pobjedu na Dori 2026. po glasovima eurovizijske publike!

Kako se Dora približava, eurovizijska publika već ima svoje favorite, a anketa portala Eurovision World donosi zanimljiv presjek očekivanja i podjela među gledateljima.

Prema rezultatima ankete koju je proveo portal Eurovision World, izvođač koji bi Hrvatsku trebao predstavljati na Eurosongu u Beču ove godine jest ženska grupa LELEK s pjesmom ''Andromeda''.

Upravo ta pjesma bilježi i najviše pregleda na službenom YouTube kanalu Dore, a komentari su većinom afirmativni te ističu snažnu izvedbu izvođačica, dok pojedini slušatelji skladbu opisuju kao pravo umjetničko djelo.

Na drugoj poziciji ankete Eurovision Worlda nalazi se 21-godišnja slovenska pjevačica Zevin s pjesmom ''My Mind'', kojom promovira prihvaćanje vlastitog identiteta i porijekla bez potrebe za prilagodbom drugima. Treće mjesto pripalo je izvođačici Anandi i njezinoj pjesmi ''Dora''.

Prema istoj anketi, najmanje izgleda za pobjedu na Dori imaju Gabrijel Ivić, koji je u natjecanje ušao kao rezerva, te Marko Kutlić s pjesmom ''Neotuđivo''.

Tko je favorit našim čitateljima koje smo u anketi također upitali tko bi trebao pobijediti na Dori, pogledajte OVDJE.

Ako još niste, sve pjesme s Dore poslušajte OVDJE.

