Severina podijelila fotke sa skijanja sa sinom, koji je njena preslika!

Severina je ovoga puta dirnula srca svojih obožavatelja objavivši nježne trenutke sa sinom Aleksandrom, a reakcije nisu izostale.

Severina je ponovno raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši nekoliko fotografija sa sinom Aleksandrom.

Iako privatni život, a posebno majčinstvo, čuva daleko od očiju javnosti, ova objava izazvala je lavinu emocija i komentara.

Na fotografijama se vidi koliko je Aleksandar narastao, a obožavatelji su se složili u jednom – Severinin sin prava je preslika slavne pjevačice.

''Sin je preslikan ti'', ''Uživajte, lipo vas je vidit zajedno'', ''E da nam je da svi imamo ovakvu majku. Kapa dolje'', ''Prekrasni osmijeh'', pišu joj pratitelji u komentarima.

Ovih je dana Severina spakirala kofere i zaputila se u Kitzbühel, jedno od najpoznatijih i najglamuroznijih skijališta u Alpama, gdje uživa u pravom zimskom odmoru u krugu najbližih.

Na ovom odmoru Severini se pridružilo društvo koje joj je najvažnije: sin Aleksandar, nećakinja Mia Popovićshowbuzz.dnevnik.hr/celebrity/severina-cestitala-rodjendan-posebnoj-osobi---939794.html sa svojim sinom te prijateljica i kuma Andrea Čermak.

