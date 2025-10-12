Slavlje u Severininoj obitelji: U pitanju je njezina posebna osoba: "Vilo moja najmilija!"

Severina je dirljivom objavom na Instagramu čestitala rođendan sestični Miji Popović, s kojom ju veže snažna bliskost.

Severina je na Instagramu emotivno čestitala rođendan svojoj sestični Miji Popović, a njihova bliskost i ljubav jasno se vidi na nizu fotografija koje je podijelila sa svojim pratiteljima.

Na objavljenim fotografijama, Severina i Mia zrače vedrinom i iskrenom povezanošću, bilo da poziraju nasmijane u restoranu, uživaju u vožnji turističkim busom ili dijele nježne trenutke u zagrljaju, jasno je da ih veže snažno sestrinsko prijateljstvo.

Severina i sestrična Mia - 5 Foto: Severina/Instagram

Severina i sestrična Mia - 4 Foto: Severina/Instagram

Uz fotografije, Severina je Miji uputila nježne riječi.

"Sretan rođendan, vilo moja najmilija. Leti, leti... Želim ti putovanja, druženja, maštanja, voljenja, grljenja, slavlja, zdravlja i svega što ti život pruža. Voli te tvoja 'teteee'", napisala je Seve.

Inače, Mia je živjela kod tete Severine u Zagrebu dok je studirala. Mia je kći Severinine sestre Marijane s kojom pjevačica nije u dobrim odnosima. Iako su sestre nekada bile bliske, njihov se odnos pogoršao tijekom godina.

Severina i Mia Popović Foto: Instagram

Severina i Mia Popović Foto: Instagram

U 2022. godini došlo je i do fizičkog sukoba između Severine i Marijane u stanu njihove majke Ane, nakon čega je Marijana završila u bolnici s lakšim ozljedama, a slučaj je prijavljen policiji. Navodno je sukob bio povezan s obiteljskim nesuglasicama, uključujući pitanja imovine.​

Više pročitajte OVDJE.

