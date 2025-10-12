Pogledajte na koji je način Maja Šuput u pratnji partnera Šime stigla do pozornice na Marunadi!

Maja Šuput stigla je na pozornicu Marunade na motoru u pratnji partnera Šime Eleza, dok su joj fanovi oduševljeno skandirali i tražili fotografije.

Maja Šuput ponovno je ukrala svu pažnju, ovaj put na popularnoj Marunadi, gdje se na pozornicu dovezla ni manje ni više nego na motoru!

Na videu koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako ju kroz masu oduševljenih fanova vozi njezin partner, Šime Elez, dok okupljeni uzbuđeno viču: "Majo, Majo!" i pokušavaju je zaustaviti za zajedničku fotografiju.

Pogledaji ovo Celebrity Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Video pogledajte OVDJE.

U glamuroznoj kombinaciji s prepoznatljivim sjajem, Maja je zračila samopouzdanjem dok se vozila kroz gužvu, i to u društvu policije, redara, ali i brojnih obožavatelja koji nisu skrivali uzbuđenje.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Motor, šampanjac, reflektori i skandiranje... Sve je to bila uvertira u još jedan njezin nastup koji je, kako to obično biva, nadmašio očekivanja i još jednom potvrdio zašto je Maja jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estrade.

Rođendan Šime Eleza - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Rođendan Šime Eleza - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Koji je uzrok smrti Diane Keaton? Ni najbliži nisu znali što se događa

Galerija 25 25 25 25 25

Maja je nedavno za In Magazin progovorila o ljubavnoj romansi sa Šimom, a više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Željko Kerum nije mogao sakriti ponos zbog supruge Fani, sve je javno podijelio!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Haris Džinović koncert u Lisinskom posvetio Halidu Bešliću, emocije su preplavile dvoranu!

Pogledaji ovo Celebrity Zašto Diane Keaton nikada nije stala pred oltar? Imala je vrlo jasan stav u vezi braka