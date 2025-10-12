Koji je uzrok smrti Diane Keaton? Ni najbliži nisu znali što se događa

Diane Keaton preminula je u 80. godini nakon iznenadnog pogoršanja zdravlja, a vijest o njezinoj smrti šokirala je i najbliže prijatelje jer je sve do kraja ostalo u strogoj privatnosti.

Diane Keaton preminula je u 80. godini.

Njezino zdravlje navodno se naglo pogoršalo u posljednjim mjesecima, a čak ni njezini najbliži prijatelji nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije.

Obiteljski glasnogovornik potvrdio je u subotu za časopis People da je oskarovka preminula u Kaliforniji.

Voljeni legendarne glumice zamolili su za privatnost dok tuguju, a dodatni detalji zasad nisu objavljeni.

Diane Keaton - 11 Foto: Profimedia

"Naglo je počela slabjeti, što je bilo slomljivo za sve koji su je voljeli. Bilo je potpuno neočekivano, osobito za osobu s toliko snage i duha. U posljednjim mjesecima života bila je okružena samo najužom obitelji, koja je odlučila sve zadržati u strogoj privatnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu znali što se zapravo događa", rekao je prijatelj za People.

Diane Keaton - 10 Foto: Profimedia

U iznenađujućem potezu, Keaton je u ožujku stavila na prodaju svoj voljenu kuću iz snova, iako je ranije izjavila da planira ondje ostati dugoročno.

Nakon što se vijest o njezinoj smrti proširila, brojne holivudske zvijezde odale su joj počast.

Diane Keaton - 9 Foto: Profimedia

Diane Keaton rođena je 5. siječnja 1946. u Los Angelesu, Kalifornija. Pravo ime joj je Diane Hall, ali je kasnije uzela prezime Keaton — majčino djevojačko prezime — jer je već postojala glumica s istim imenom u glumačkom sindikatu. Odrasla je u buržoaskoj, ali kreativnoj obitelji; majka Dorothy bila je amaterska fotografkinja i domaćica, dok je otac Jack radio kao građevinski inženjer. Upravo je majčin kreativni duh snažno utjecao na Dianinu umjetničku osobnost.

Diane Keaton - 2 Foto: Profimedia

Diane Keaton - 3 Foto: Profimedia

Keaton je pohađala Neighborhood Playhouse u New Yorku, gdje je učila glumu pod utjecajem Meisnerove tehnike. Početkom 1970-ih pojavila se u brodvejskom mjuziklu Hair, no karijeru joj je presudno obilježio susret s redateljem Woodyjem Allenom. Njihova profesionalna i ljubavna veza započela je kroz kazališnu predstavu Play It Again, Sam (1970), a filmska verzija iz 1972. donijela joj je prvu veću prepoznatljivost.

Diane Keaton - 7 Foto: Profimedia

Allen i Keaton surađivali su na više kultnih filmova, među kojima se posebno ističu Sleeper (1973), Love and Death (1975) i naravno — Annie Hall (1977). Upravo za Annie Hall osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu, a film je postao simbol jedne generacije. Keatonin osebujni modni stil – kravate, prsluci, široke hlače – postao je zaštitni znak njezina lika i utjecao na modu sedamdesetih.

