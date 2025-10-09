Samozatajni Lovro pred cijelom Hrvatskom otkrio je svoj skriveni talent!

Skromni skladištar Lovro Sorić svojim glasom osvojio je i žiri i publiku. Njegov nastup na Supertalentu bio je pravo otkriće sezone.

Skroman, tih i pomalo samozatajan, Lovro Sorić na pozornici Supertalenta pokazao je da se pravi talent ne mora isticati — on jednostavno progovori kada je vrijeme. U njegovom slučaju, kroz glazbu.

''Zapravo oduvijek pjevam, samo što to nisam isticao, nego sam to nekako čuvao za sebe. Kad pjevam, zapravo nema nikakvih zastajkivanja, ali kad moram nešto reći ovako službeno, onda ih zna biti. Najbolje da pjevam'', rekao je prije nastupa, otkrivši svoju simpatičnu skromnost.

Kad je zapjevao, atmosfera u studiju se promijenila. Njegov glas, topao i siguran, ispunio je prostor i odmah privukao pažnju žirija. Publika je ubrzo shvatila da se iza mirnog skladištara krije pravi glazbeni talent.

Fabijan Pavao Medvešek bio je među prvima koji su komentirali nastup:

''Što najviše volim kod ove emisije, a to je baš kada ovakvi talenti čuče na nekim mjestima gdje čovjek misli da ih nikad ne bi našao. Dragi Lovro, ovo je bilo odlično''.

Maja Šuput dodala je s osmijehom:

''Ovo je potpuno neka nova osoba – od onog čovjeka koji je došao i radi u skladištu, do ovoga koji je sad zapjevao i ovako nas kupio. Mene je najviše iznenadio izbor pjesme, koji je dodatno dao pečat na tvoj nastup''.

Martina Tomčić složila se s Majom, istaknuvši važnost Lovrina glazbenog izbora:

''Meni se baš sviđa izbor pjesme i ja bih rekla da je upravo to dodatno začinilo tvoj nastup. Da si sad izabrao nešto urbanije ili popularnije, možda to ne bi bilo to''.

Lovro je nakon nastupa dobio gromoglasan pljesak i prolazak dalje, a žiri se složio u jednom — da je otkrio jednog od najposebnijih vokala sezone, koji je svojom jednostavnošću i iskrenošću osvojio sve.