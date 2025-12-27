Vruć Božić za Dilettu! U tanga-bikiniju pokazala je trudnički trbuh na plaži

Diletta Leotta proslavila je Božić na suncu s obitelji, podijelivši fotografije s plaže.

Talijanska TV voditeljica i influenserica Diletta Leotta odlučila je Božić provesti na nesvakidašnji način, u toplijem, sunčanom okruženju uz svoju obitelj.

Na svojim društvenim mrežama podijelila je niz fotografija.

"Božić na vrućini, čekamo te", napisala je.

Na slikama Diletta pozira s partnerom i djetetom na plaži, očito uživajući u blagdanskoj idili na suncu dok je čeka najradosniji dio godine - dolazak prinove. U opuštenim ljetnim outfitima i s najvećim osmijesima, obiteljski prizori odišu toplinom, radošću i bezbrižnim ugođajem daleko od hladnoće u većem dijelu Europe.

Slike prikazuju kako obitelj hoda po pijesku, smije se i provodi kvalitetno vrijeme zajedno uz more, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara pratitelja, koji su joj poželjeli sretan Božić i čestitali na očekivanju novog člana obitelji.

Ovu prekrasnu vijest o dolasku drugog djetata objavila je upravo na Instagramu, a više o tome pisali smo OVDJE.

A tko je mišićavi suprug najzgodnije sportske novinarke saznajte OVDJE.

