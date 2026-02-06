Beyoncé i Jay-Z zbog afere u rekordna 24 sata postali najotpraćeniji par na Instagramu!

Beyoncé i Jay-Z postali su najotpraćenije slavne osobe u 24 sata nakon što se njegovo ime počelo spominjati u sudskim dokumentima Jeffreyja Epsteina.

Beyoncé se, prema navodima stranih medija, suočava s velikim padom broja pratitelja na Instagramu nakon što su objavljeni novi dokumenti povezani sa slučajem Jeffreyja Epsteina, u kojima se spominje ime njezina supruga, repera Jay-Z-ja.

Kako se navodi, dobitnica Grammyja navodno je izgubila oko 11 milijuna pratitelja, dok je Jay-Z-jev profil na Instagramu ostao bez više od sto tisuća pratitelja otkako su dokumenti, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, postali javni.

Beyonce i Jay-Z - 3 Foto: Profimedia

Prema spekulacijama, Jay-Z-ja su prestali pratiti i neki veliki profili, uključujući slavne osobe i brendove. U trenutku izvještavanja reper je i dalje imao oko milijun pratitelja, a među onima koji ga još uvijek prate nalaze se Beyoncé, Lindsay Lohan, Diddy, Ivanka Trump i Kris Jenner. S druge strane, nagađa se da su ga Kim Kardashian, Rihanna, Apple Music i NFL prestali pratit, iako to nije službeno potvrđeno.

Dokumenti navode da je 1996. godine jedna žena navodno oteta iz svog doma te da se kasnije našla u Epsteinovoj vili na Floridi. Prema njezinim tvrdnjama, ondje ju je seksualno zlostavljao Harvey Weinstein, dok je Jay-Z navodno bio prisutan.

Beyonce i Jay-Z - 4 Foto: Profimedia

U dokumentima stoji da se žena probudila u prisutnosti Weinsteina i Shawna Cartera (Jay-Z-ja) tijekom navodnog zlostavljanja. Također je izjavila da je zlostavljanje doživjela i u drugim prilikama, uključujući zabavu 2007. godine kojoj su navodno prisustvovali Weinstein i reper Pusha T.

Pogledaji ovo Celebrity Snimka teškog zdravstvenog stanja Celine Dion rastužila je javnost

Identitet žene nije objavljen, a ona je navela da nije imala stalnu adresu te da je često boravila u hotelima. Također je tvrdila da je u više navrata bila oteta i da je Epstein sudjelovao u dijelu navodnog zlostavljanja.

Beyonce i Jay-Z - 2 Foto: Profimedia

Važno je naglasiti da nijedna od tih optužbi nije rezultirala podizanjem optužnice. Jay-Z, čije je pravo ime Shawn Carter, nije formalno optužen ni za jedno kazneno djelo u vezi s Epsteinovim slučajem. Weinstein trenutačno služi zatvorsku kaznu zbog odvojenog slučaja seksualnog zlostavljanja.

Predstavnici Jay-Z-ja zasad nisu komentirali navode.

Ovo nije prvi put da se reper spominjao u kontektu zlostavljanja mlađih ženskih osoba. Krajem 2024. protiv njega je bila podignuta tužba za silovanje 13-godišnje djevojčice 2000. godine, zajedno s osramoćenim Seanom P. Diddyjem Combsom, no samo dva mjeseca kasnije ista je odbačena.

Beyonce i Jay-Z - 1 Foto: Profimedia

Priča je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama, a pad broja pratitelja pokazuje koliko brzo javnost reagira na ozbiljne optužbe – čak i kada one ostaju neprovjerene.

Ovaj slučaj još jednom otvara pitanje kulture otkazivanja i moći društvenih mreža u oblikovanju javnog mišljenja, dok se istodobno podsjeća na važnost pretpostavke nevinosti dok se ne dokaže suprotno.

Epsteinovi dokumenti optužuju američkog predsjednika za stravične zločine, o čemu više pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Kako izgleda njihov dom, pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Što se zaista dogodilo? Objavljena snimka napetog trenutka na setu Netflixove serije

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Kratka plava kosa bila joj je zaštitni znak, ali srce joj je slomila izdaja koju nije mogla zaboraviti

Pogledaji ovo Celebrity Naizgled nevina haljina najpoznatije plavuše skrivala je neočekivano iznenađenje!

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić fotografijama s dvjema ženama izazvao mnoštvo pitanja