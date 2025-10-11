Velika fotogalerija: Spektakularni prizori s najvećeg domoljubnog koncerta u Areni Zagreb

U Areni Zagreb po drugi put održan je spektakularni domoljubni koncert ''Domu mom''.

Arena Zagreb ove subote po drugi put bila je domaćin domoljubnog koncerta ''Domu mom''.

U pomno pripremanom showu na kojem je radilo više od 200 ljudi, zapjevali su vladari domoljubne pjesme - Miroslav Škoro, Mate Bulić i sve popularniji Josip Ivančić.

Jeste li bili na koncertu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

''Ja na svim svojim koncertima izvodim ovakve pjesme, malo o ljubavi, malo o ženama, malo o konjima, drveću, ali i domovini. Za mene je to normalan repertoar, ali organizator se potrudio, koliko sam vidio program, da svi izvođači večeras izvode upravo domoljubne pjesme'', rekao je Škoro u Dnevniku Nove TV prije koncerta.

''Mi smo ove godine imali puno koncerata, slavim 40 godina karijere, finale ćemo imati u Lisinskom, a ovdje večeras sam gost, nisam se ništa spektakularno pripremao, radimo puno, surađujemo s orkestrom i zadovoljstvo je ovdje nastupati pred 15 tisuća ljudi'', dodao je.

''Trema postoji, ali pozitivna trema. ovdje je Škoro, ali i svi ostali iskusni izvođači i velika mi je čast i privilegija dijeliti binu s takvim ljudima, razveseliti ljude, dijeliti ovakvu emociju'', sretno je rekao Josip Ivančić.

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 11 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Osim njih nastupili su i Pero Galić, bivši frontmen Opće Opasnosti, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Klapa HRM ''Sveti Juraj'' i Klapa Cambi, Zaprešić Boysi koji su Hrvatskoj podarili najpopularnije navijačke himne, tamburaški sastav Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD ''Ivan Goran Kovačić'' i Etno skupina Čuvarice.

Fotografije s koncerta pogledajte u nastavku.

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 22 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 21 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 20 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 19 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 18 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 17 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 16 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 15 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 14 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 13 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 12 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 9 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 10 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 8 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 7 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 6 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 5 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša influencerica pokazala brata i sestru: ''Vidi ih kako su lijepi!''

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 13 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 12 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 11 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 10 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 9 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 8 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 7 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 6 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 5 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Koncert ''Domu mom'' u Areni Zagreb 2025. - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Galerija 30 30 30 30 30

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se njega? Sigurni smo da ga ne biste prepoznali na najnovijim fotkama