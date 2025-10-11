Naša influencerica pokazala brata i sestru: ''Vidi ih kako su lijepi!''

Meri Goldašić na društvenim mrežama pohvalila se fotografijom svog brata i sestre koje inače nikad ne pokazuje.

Ponosna starija sestra Meri Goldašić na društvenim mrežama pohvalila se fotografijom mlađeg brata i sestre.

Njih dvoje pozirali su sređeni, a Meri je sve nasmijala komentarom.

''J*bat će mi mater za ovo, al vidi ih kako su lijepi! Moji sestra i brat'', napisala je uz fotografiju.

Brat i sestra Meri Goldašić Foto: Instagram

Njena sestra zove se Petra, a brat Mate.

Pred svojim pratiteljima već je jednom pokazala brata, ali nijedno od njih ne voli medijsku pozornost te imaju zaključane profile na društvenim mrežama.

