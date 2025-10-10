Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom!

Pohvale na račun izdanja naše influencerice samo su se nizale na Instagramu.

Domaća influencerica Meri Goldašić ponovno je privukla sve poglede svojim najnovijim modnim izdanjem koje je podijelila na Instagramu.

Naime, na elegantnim fotografijama pozira u svjetlucavoj sivoj haljini koja ističe njezinu figuru i sofisticirani stil.

Haljina dugih rukava izrađena je od sjajnog, metalik materijala koji se presijava pod svjetlom, dok visoki prorez na nozi i otvorena leđa daju dozu senzualnosti i glamura. Kombinaciju je upotpunila minimalističkim srebrnim sandalama s visokom potpeticom i malom torbicom u ruci.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Frizuru je zavezala u ležernu, ali urednu punđu, s nekoliko pramenova koji uokviruju lice, dok je šminka naglasila njezin ten i sjajne usne.

Fotografije su snimljene u jednostavnom, neutralnom prostoru, čime je fokus ostao na modnom izdanju — a sudeći prema reakcijama pratitelja, rezultat je pun pogodak.

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

''Ova žena je brutalno lijepa, pa mogu sa sigurnošću reći da je to najljepša žena u Hrvatskoj, a i šire'', ''Gori naša ljepotica'', ''Predivna'', ''Kakva žena'', ''Predivna si'', dio je komentara s Instagrama.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Nedavno se pohvalila da je ostvarila svoju luksuznu želju iz snova.

Meri Goldašić Foto: Instagram

A što je sve Meri otkrila za naš IN magazin, pogledajte u prilogu OVDJE.

Meri Goldašić - 9 Foto: Domagoj Karačić

Meri Goldašić Foto: Instagram

