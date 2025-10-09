Tko je supruga srpskog slavuja koji stiže u Arenu Zagreb? Ovisnost ga je zamalo koštala braka

Ana i Peđa u braku su 17 godina, a obilježili su ih brojni usponi i padovi. Zajedno imaju troje djece.

Peđa Jovanović jedan je od najprepoznatljivijih vokala regionalne narodne scene s hitovima poput ''Čokolada'', ''24/7'' i ''Rekla si mi da ne voliš zimu''. Njegov emotivan glas i pjesme koje pogađaju ravno u srce donijele su mu tisuće obožavatelja diljem regije.

I dok mu karijera niže uspjehe, njegov privatni život imao je uspone i padove.

Pedja Jovanović - 21 Foto: PR

Peđa je već 17 godina u braku s Anom Jovanović, atraktivnom brinetom koja slovi za jednu od najljepših supruga glazbenika na estradi.

Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram

Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka.

''Moja bivša supruga više nije bivša, sad je sadašnja opet. Ana je najveća ljubav mog života i mi smo stalno bili pred nekim razvodom, više se neću glupirati i posvetit ću se pravim vrijednostima - obitelji'', rekao je, piše Blic.

Ana i Peđa Jovanović - 1 Foto: Instagram

''Više ne znam ni ja koliko puta smo se svađali. Mi se papirološki nikada nismo razveli, iako smo bili blizu. Mislio sam da sam u pravu, a nisam bio. Sada se vraćam biti svog života. Obitelj je najbitnija od svega. Sada je treća sreća, više neće biti oscilacija'', dodao je.

Peđa Jovanović - 3 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

Fatalna brineta i Peđa imaju troje djece, a ona plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Ana Jovanović - 1 Foto: Instagram

Ana Jovanović - 6 Foto: Instagram

Ana Jovanović - 5 Foto: Instagram

Na Instagramu je prati više od 290 tisuća ljudi, a ondje redovito dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života.

U opisu profila stoji kako je dizajnerica i vlasnica vlastitog modnog brenda, čime dodatno potvrđuje svoj utjecaj i izvan sfere estrade. Njezine objave često su ispraćene komplimentima na račun izgleda, stila i energije kojom zrači.

Inače, Peđa je nakon prošlogodišnja tri rasprodana koncerta u Lisinskom najavio koncert karijere i to u zagrebačkoj Areni.

"Imam veliku vijest, a to je da se 21. veljače družimo u Areni Zagreb! Želim svima uzvratiti ljubav i podršku svojim najvećim koncertom do sada. Bit će to večer ispunjena emocijama, uz najljepše pjesme koje ćemo pjevati uglas", poručio je Peđa putem Extra FM-a u emisiji Extra Dan kod Dorine Duplančić.

Peđa Jovanović - 7 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell

