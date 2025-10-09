Proširila se snimka sa svadbe Ivana Zaka, evo što je napravio na vlastitom vjenčanju

Ivan Zak prošlog je vikenda uplovio u bračnu luku, a na vlastitom vjenčanju je i zapjevao, i to na slovenskom jeziku.

Hrvatski pjevač Ivan Zak prošlog se vikenda oženio.

Vijest je to koja je iznenadila hrvatsku javnost, a Zak je pred oltar odveo samozatajnu Slovenku s kojom je već neko vrijeme.

Društvenim mrežama sad se proširila i snimka sa svadbe na kojoj Zak pjeva na slovenskom jeziku. Snimku pogledajte OVDJE.

''Svatovi su viđeni rano poslijepodne kod Ivanove kuće u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a detalji o cijelom događaju čuvani su u tajnosti, uostalom kao i sama informacija o vjenčanju. Nakon crkvenog obreda stotinjak gostiju je na večeri u sali na jednom luksuznom imanju na području Novog Zagreba'', prenosi Jaska online.

Na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.

Inače, o svom ljubavnom životu nikad nije javno govorio, a komentari na Facebooku otkrili su da se njegova supruga zove Hermina.

Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde, više o njemu pročitajte OVDJE.

