Bomba bila i ostala! Bujno poprsje Heidi Klum kao da je jedva stalo u ovu mini haljinu

Heidi Klum ponovno je zapalila crveni tepih, njezina haljina s berlinske premijere bila je sve samo ne suptilna.
Na premijeri ''Blinded By Delight Grand Show'' održanoj u berlinskom Friedrichstadt-Palastu 51-godišnja ljepotica zasjala je u iznimno provokativnom izdanju koje nije moglo proći nezapaženo.
Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia
Heidi je na crvenom tepihu zablistala u mini haljini dramatičnog kroja – crnom modelu s dubokim izrezom koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru. Haljina, koja se odlikovala futurističkim rukavima i skulpturalnim siluetama, dodatno je naglašavala njezin seksepil, dok su crne najlonke i klasične salonke zaokružile ovaj hrabri look.
Na događanju se pojavila u pratnji poznatog dizajnera Jeremyja Scotta, a oboje su s osmijehom pozirali okupljenim fotografima. Heidi je, kao i uvijek, zračila samopouzdanjem te još jednom pokazala zašto je s pravom nazivaju jednom od najkarizmatičnijih žena modnog svijeta.
