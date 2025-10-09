Bomba bila i ostala! Bujno poprsje Heidi Klum kao da je jedva stalo u ovu mini haljinu

Heidi Klum ponovno je zapalila crveni tepih, njezina haljina s berlinske premijere bila je sve samo ne suptilna.

Njemački supermodel Heidi Klum ponovno je dokazala da s godinama postaje sve odvažnija kada je riječ o modnim odabirima.

Na premijeri ''Blinded By Delight Grand Show'' održanoj u berlinskom Friedrichstadt-Palastu 51-godišnja ljepotica zasjala je u iznimno provokativnom izdanju koje nije moglo proći nezapaženo.

Heidi je na crvenom tepihu zablistala u mini haljini dramatičnog kroja – crnom modelu s dubokim izrezom koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru. Haljina, koja se odlikovala futurističkim rukavima i skulpturalnim siluetama, dodatno je naglašavala njezin seksepil, dok su crne najlonke i klasične salonke zaokružile ovaj hrabri look.

Na događanju se pojavila u pratnji poznatog dizajnera Jeremyja Scotta, a oboje su s osmijehom pozirali okupljenim fotografima. Heidi je, kao i uvijek, zračila samopouzdanjem te još jednom pokazala zašto je s pravom nazivaju jednom od najkarizmatičnijih žena modnog svijeta.

