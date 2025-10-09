Zašto se Victoria Beckham nikad ne smije? Iza svega stoji pomalo tužan razlog

I dok su svi godinama misle da je mrgud, Victoria Beckham sad je otkrila pravu istinu zašto se nikad ne smije na javnim događanjima.

Kroz godine Victoria Beckham postala je sinonim za svoj hladni, ozbiljni izraz lica, jer se gotovo nikad ne smješi na javnim događanjima.

Sada je modna dizajnerica otkrila pravi razlog zašto ne pokazuje svoje zube na crvenom tepihu — i sve ima veze s njezinim suprugom Davidom Beckhamom.

Govoreći u svojoj dokumentarnoj seriji na Netflixu, objasnila je da se sve svodi na to s koje strane David stoji pokraj nje.

''Evo činjenice — izgledala sam nesretno sve te godine jer kad stojimo na crvenom tepihu, on je uvijek bio s lijeve strane. Nisam shvatila da se kad se nasmiješim — a smiješim se! — smiješim s lijeve strane, jer ako se smiješim s desne, izgledam bolesno. Dakle, smiješim se iznutra, ali to nitko ne vidi — zato izgledam tako mrzovoljno.''

Kasnije u dokumentarcu, Victoria je priznala da je i njezino samopouzdanje bilo poljuljano, što ju je dodatno obeshrabrilo da se smiješi.

Objasnila je da je izgubila samopouzdanje kada su se Spice Girls raspale 2000. godine, a ona pokušala započeti solo pjevačku karijeru, objavivši pjesmu ''Out of Your Mind'' s Daneom Bowersom.

''U tom trenutku ljudi su se pitali, mediji su se pitali, što ja to radim? Lagala bih kad bih rekla da sam bila najbolja pjevačica ili plesačica, ali kada su ljudi zli i kada stalno čuješ i vidiš da nisi dovoljno dobra, to stvarno boli. Postala sam jako nesigurna.''

David je također primijetio promjenu u ponašanju svoje supruge, rekavši da je Victoria, kada su se upoznali, bila vedra, vesela i samouvjerena, ali da je to s vremenom nestalo.

''Ljudi su mislili da sam mrgud koja se nikada ne smiješi — i nisu bili u krivu!'', rekla je Victoria, objašnjavajući kako su stalni napadi javnosti utjecali na njezino samopouzdanje.

Zbog toga bi se ukočila svaki put kada bi shvatila da ju je netko snimio.

''Čim vidim kameru, promijenim se. Podignem zid, obučem svoj oklop i tada se pojavi ona mrgudna žena koja se ne smiješi. Jako sam svjesna toga i ne sviđa mi se. Voljela bih imati dovoljno samopouzdanja da izađem iz restorana i nasmiješim se, ali jednostavno to ne mogu.''

