Maja i Šime više se ne razdvajaju! Nakon splitske fešte završili u društvu gradonačelnika

Maja Šuput zapjevala je na splitskom Kampusu, a tamo je bio i Šime i gradonačelnik Splita te njegova supruga.
Naime, nastupila je u splitskom Kampusu, gdje je rasplesala i raspjevala studente.
Maja Šuput Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na pozornicu je stigla u efektnoj, zelenoj mini haljini koja je blistala pod reflektorima, naglašavajući njezinu tip-top figuru i scenski šarm.
Maja Šuput Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Kratka, pripijena i asimetrično krojena, haljina s futurističkim detaljima u kombinaciji s visokim petama savršeno je pratila svaki njezin pokret i plesni korak.
Maja Šuput Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Feštu u rodnom gradu nije propustio ni njezin Šime Elez, koji se javio iz publike putem Instagram Storyja i tako dodatno podgrijao atmosferu i na društvenim mrežama.
Šime Elez na Instagramu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon koncerta Maja je na svom Instagramu podijelila i trenutak iz backstagea u kojem pozira sa Šimom Elezom, gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i njegovom suprugom Matildom.
Maja Šuput na Instagramu Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
