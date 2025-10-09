Maja i Šime više se ne razdvajaju! Nakon splitske fešte završili u društvu gradonačelnika

Maja Šuput zapjevala je na splitskom Kampusu, a tamo je bio i Šime i gradonačelnik Splita te njegova supruga.

Split je sinoć gorio! Maja Šuput ponovno je pokazala zašto je već desetljećima kraljica domaće zabavne scene.

Naime, nastupila je u splitskom Kampusu, gdje je rasplesala i raspjevala studente.

Na pozornicu je stigla u efektnoj, zelenoj mini haljini koja je blistala pod reflektorima, naglašavajući njezinu tip-top figuru i scenski šarm.

Kratka, pripijena i asimetrično krojena, haljina s futurističkim detaljima u kombinaciji s visokim petama savršeno je pratila svaki njezin pokret i plesni korak.

Feštu u rodnom gradu nije propustio ni njezin Šime Elez, koji se javio iz publike putem Instagram Storyja i tako dodatno podgrijao atmosferu i na društvenim mrežama.

Nakon koncerta Maja je na svom Instagramu podijelila i trenutak iz backstagea u kojem pozira sa Šimom Elezom, gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i njegovom suprugom Matildom.

