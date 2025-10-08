Mate Bulić teško je birao riječi zbog smrti Halida Bešlića: "Velika tuga"

Mate Bulić na Instagramu se oprostio od Halida Bešlića zajedničkom fotografijom s jednog ranijeg događanja.

Kralj narodne glazbe Halid Bešlić napustio nas je u utorak u 72. godini, a njegov odlazak mnoge je ostavio u velikom šoku.

Brojni glazbenici iz regije teško biraju riječi kojima opisuju pjevača, a Sarajlije su se okupili ispred Doma mladih na Skenderiji kako bi se pjesmom oprostili od velikog brenda.

Naš kralj dijaspore Mate Bulić na društvenim mrežama je uputio sućut obitelji Bešlić, objavivši njihovu zajedničku fotografiju. Na slici uslikanoj prije nekoliko godina nalaze se Bešlić, Marko Perković Thompson, koji je nešto ranije danas izrazio sućut Halidovoj obitelji, i Bulić, koji je imao samo riječi pohvale za preminulog kolegu.

"Prijatelj! Ljudina! Legenda! Velika tuga", napisao je Bulić.

