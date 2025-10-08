Osigurajte svoje mjesto u finalu Supertalenta već danas - saznajte kako i vi možete postati dio najvećeg televizijskog spektakla!

Svi zainteresirani moći će sudjelovati u finalu Supertalenta te zajedno s gledateljima odlučiti o pobjednicu 12. sezone!

Najgledaniji i najpopularniji zabavni show u Hrvatskoj, Supertalent, donosi uzbudljivu novost za sve obožavatelje. Nakon prvih dviju audicijskih epizoda dvanaeste sezone, u kojima je svoje nevjerojatne talente pokazalo tek 20 kandidata, samo oni najizvanredniji izborit će mjesto u polufinalu.

Pred nama je još osam audicijskih epizoda i dva polufinala, koja će kulminirati spektakularnim finalom 21. prosinca 2025.

Kako bi i gledatelji imali prilike postati dio ove televizijske čarolije, od sada mogu kupiti ulaznice za finale Supertalenta uživo i iz prve ruke doživjeti spektakl u završnici najuzbudljivijeg showa godine te zajedno s gledateljima ispred malih ekrana sudjelovati u odluci o pobjedniku 12. sezone!

U uzbudljivih deset audicijskih epizoda, preko stotinu kandidata izlazi na pozornicu s jednim ciljem – pokazati ono najbolje od sebe. Finalna večer okupit će najimpresivnije talente cijele sezone te donijeti najveće točke i atmosferu kakvu je moguće u potpunosti doživjeti samo uživo.

Publika će svjedočiti proglašenju pobjednika Supertalenta 2025., uz produkciju na svjetskoj razini. U žiriju su i ove sezone Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić, koji prate natjecatelje od prvih nastupa, pa sve do završnog kruga. Njihovi komentari i odluke oblikuju put kandidata, no upravo će veliko finale odlučiti tko zaslužuje titulu pobjednika.

Kako do ulaznica?

Ulaznice za finale Supertalenta dostupne su putem sustava Eventim.hr, a broj mjesta je ograničen, stoga ne propustite priliku uživo doživjeti večer u kojoj će Hrvatska dobiti novog pobjednika Supertalenta!

Doživite čaroliju Supertalenta uživo! Osigurajte svoje mjesto u publici najvećeg televizijskog spektakla i potražite svoje ulaznice za finale 12. sezone na Eventim.hr.

