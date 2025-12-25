Blagdanska pregača i francuska salata! Ovako se slavi Božić u domu našeg glumačkog para

Bojana Gregorić Vejzović blagdane provodi u toplom obiteljskom okruženju, što je pokazala objavom na Instagramu.

Poznata glumica Bojana Gregorić Vejzović pokazala je svojim pratiteljima kako izgleda prava obiteljska blagdanska atmosfera ispunjena toplinom, osmijesima i, naravno, finom hranom.

Na fotografiji koju je objavila na svom Instagram profilu, Bojana u prepoznatljivoj božićnoj pregači drži zdjelu francuske salate, dok se u pozadini za stolom okuplja njezina obitelj. Blagdanski stol je šareno dekoriran, a prizor zrači zajedništvom i toplinom.

Pogledaji ovo Celebrity Najstariji Beckhamov sin na Božić produbio obiteljski jaz o kojem bruji cijeli svijet

"Sretan Božić, nek ste siti, zdravi i nek vam ništa ne nedostaje", jasno je poručila.

Njezina objava oduševila je brojne pratitelje, koji su joj u komentarima uzvratili čestitkama i pohvalama za blagdanski ugođaj koji je prenijela.

Bojana Gregorić Vejzović na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pročitajte hit-pismo Djedu Božićnjaku koje je napisao sin Ide Prester!

Galerija 25 25 25 25 25

Na fotografiji se vidi i njezin suprug Enes Vejzović, s kojim ima dvoje djece, a bračni par nedavno nije skrivao emocije u zajedničkom izlasku.

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Čega se to morao odreći legendarni glumac kako bi doživio 100 godina?

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Reakcije pljušte sa svih strana na golišavu čestitku Ivane Knoll!

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li mališane na slici? U pitanju su brat i sestra s naše glazbene scene!