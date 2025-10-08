Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme

Dino Bešlić došao je ispred Doma mladih, gdje su se Sarajlije okupile kako bi se oprostile od njegovog oca Halida Bešlića.
Smrt kralja narodne glazbe Halida Bešlića u 72. godini mnoge je ostavila u velikom šoku. Više od 24 sata poslije, njegovi kolege iz regije opraštaju se od njega, a neki su odgodili planirane nastupe.
Brojni Sarajlije okupili su se na platou ispred Doma mladih kako bi se zajedno oprostili od pjevača. Njima se u publici pridružio i vidno emocionalan Halidov sin Dino.
Dino Bešlić - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dino Bešlić - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dino Bešlić - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nakon što se oprostio od svog oca na Instagramu, objavivši obiteljsku fotografiju, Dino je došao ispred Doma mladih s harmonikašem koji je često pratio Halida na nastupima. U jednom trenutku tješio je člana očevog pratećeg ansambla kojeg su dirnule scene Sarajlija koji su pjevali Halidove pjesme.
Dino Bešlić Foto: Instagram
Dino Bešlić, Halid Bešlić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Dino Bešlić Foto: Stringer/Pixsel
"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvoj Belminu. Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio", napisao je Dino u dirljivom oproštaju od svog oca.
