Velika gesta Petra Graše nakon smrti Halida Bešlića: "Tišina je glas tuge..."

Petar Grašo odlučio je odgoditi koncerte u Mostaru i Sarajevu nakon smrti Halida Bešlića u 72. godini.
Nakon što je ranije objavio emotivnu poruku kojom se oprostio od Bešlića, Petar Grašo odlučio je odgoditi koncerte u Mostaru i Sarajevu koji su se trebali održati 9. i 10. listopada.
Petar Grašo Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS
Petar Grašo - 1 Foto: In Magazin
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL
Novi datumi koncerata su 22. i 23. listopada.
"Postoji vrijeme kada pjesma miluje dušu… Ali postoji i ono drugo vrijeme — kada je duši potrebna tišina. Tišina je glas tuge, poštovanja, sjećanja i ljubavi prema čovjeku koji je sve to zaslužio. Zbog toga se moji koncerti u Mostaru i Sarajevu, koji su trebali biti 9. i 10. odgađaju za 22. i 23. listopada", napisao je Grašo u emotivnoj objavi, podijelivši njihovu zajedničku fotografiju.
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Petar Grašo i Jelena Rozga - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX
Petar Grašo - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Ova obavijest izazvala je veliki naklon njegovih pratitelja.
"Očekivala sam ovo i čekam cijeli dan objavu, jer koliko sam se radovala Domu mladih, za pjesmu nisam sigurno, kao ni cijelo Sarajevo! Hvala dragi naš", "Bravo Petre, veliki si!", "Petre, ljudski kako se od tebe i očekivalo", "Bravo Petre, poštovanje na prvom mjestu", "Naklon do poda, Veliki gospodine", "Respekt", "Svaka čast, veliki Čovječe! Bravo za predivnu gestu!", stoji među mnogim komentarima na Grašinu objavu.
Osim Graše, svoj nastup je odgodila i Crvena jabuka, koja je trebala imati koncert u subotu 11. listopada. Isti je prebačen na petak 17. listopada.
