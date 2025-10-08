Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

27-godišnji mladić i 52-godišnja voditeljica ne kriju koliko uživaju u svojoj ljubavi.
Voditeljica Vjekoslava Bach i njezin 25 godina mlađi partner Antonio Marić, poznat iz domaćeg realityja, uživaju u svojoj ljubavi.3 vijesti o kojima se priča postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit! Jeste li pogodili? Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Dokaz za to je fotografija koju je voditeljica objavila na društvenim mrežama. Par se javio svojim pratiteljiima - iz crkve.
Galerija 7 7 7 7 7
Pogledaji ovo Celebrity I Thompson se oprostio od Halida Bešlića na društvenim mrežama
''Moj muškarac'', napisala je 52-godišnja Vjekoslava kratko uz fotografiju.
Podsjetimo, o njihovoj ljubavi počelo se pričati u svibnju, a više detalja saznajte OVDJE.
Vjekoslava Bach - 6 Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Vjekoslava Bach - 4 Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Vjekoslava Bach - 12 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Ribafish se prisjetio prerano preminulog sina, koji bi ovih dana napunio 20 godina
Nedavno su fotkom iz kreveta obilježili i pola godine ljubavi. O tome smo pisali OVDJE.
Vjekoslava Bach, Antonio Marić Foto: Instagram
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!
Pogledaji ovo Celebrity U čast Halida u ovom gradu okupit će se građani: ''Ponesite gitare, razglase, bubnjeve...''