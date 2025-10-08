Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

27-godišnji mladić i 52-godišnja voditeljica ne kriju koliko uživaju u svojoj ljubavi.

Voditeljica Vjekoslava Bach i njezin 25 godina mlađi partner Antonio Marić, poznat iz domaćeg realityja, uživaju u svojoj ljubavi.

Dokaz za to je fotografija koju je voditeljica objavila na društvenim mrežama. Par se javio svojim pratiteljiima - iz crkve.

''Moj muškarac'', napisala je 52-godišnja Vjekoslava kratko uz fotografiju.

Podsjetimo, o njihovoj ljubavi počelo se pričati u svibnju, a više detalja saznajte OVDJE.

Nedavno su fotkom iz kreveta obilježili i pola godine ljubavi. O tome smo pisali OVDJE.

