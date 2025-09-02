Domaća voditeljica objavila fotku iz kreveta s 25 godina mlađim partnerom

Vjekoslava Bach i Antonio Marić imali su dupli razlog za slavlje, a svime se pohvalila naša voditeljica na društvenim mrežama.

Voditeljica Vjekoslava Bach i njezin 25 godina mlađi partner Antonio Marić, poznat iz domaćeg realityja, imali su poseban povod za slavlje.

Par je obilježio pola godine svoje veze, a ujedno su proslavili i Antonijev rođendan. Time se pohvalila i 52-godišnja voditeljica na svom Instagramu, gdje je otkrila intimne prizore iz njihova zajedničkog života.

Vjekoslava Bach - 1 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Objavila je fotografiju na kojoj pozira s 27-godišnjim mladićem u krevetu, a društvo su im pravile i dvije mačke.

Vjekoslava Bach, Antonio Marić Foto: Instagram

"Kad imaš onog jednog posebnog... Za sebe. Malo po malo, idemo mi u našu polugodišnjicu. Ma što drugi mislili. Dani prolaze, a mi smo još tu. Prošireni za dva mačka", napisala je ponosno Vjekoslava.

"Ljubavi moja, nek' ti je najsretniji! Sve ti cvalo, dušo duše moje'', dodala je i emotivnu čestitku.

Podsjetimo, o njihovoj ljubavi počelo se pričati u svibnju, a više detalja saznajte OVDJE.

