Meghan Markle razveselila fanove rijetkim fotografijama sina i kćeri

Meghan Markle objavila je fotografije svoje djece koja su prisustvovala snimanju njezine emisije za Netflix.

Nekoliko dana nakon što je izašla druga sezona njezine emisije "With Love, Meghan", koju je zasjenila puno veća vijest tog dana, Meghan Markle pokazala je fotografije snimljene "iza scene" kako bi pokazala dio atmosfere.

Fanove Markle i njezinog supruga princa Harryja zasigurno će razveseliti tri fotografije na kojima se nalaze njihova djeca Archie i Lilibet.

Na jednoj fotografiji četverogodišnja Lilibet slatko sjedi u redateljskoj stolici na snimanju, odjevena u ružičastu majicu i tamnoplave hlače s točkicama, dok se u kadru vidi i njezina crvena kosa. Okrenuta je prema vratima prostorije, dok njezin "ujak" i dugogodišnji Meghanin vizažist, Daniel Martin, otvara vrata.

Archie i Lilibet - 2 Foto: Instagram

Druga fotografija prikazuje Lilibet i njezina šestogodišnjeg brata Archieja kako prate rad kamera na setu, a čini se i da su mališani imali slušalice kako bi mogli pratiti što se događa.

Archie i Lilibet - 1 Foto: Instagram

Na trećoj fotografiji Archie drži filmsku klapu, rekvizit za označavanje scena. Meghan je preko njegova lica stavila emotikon srca, a dječak je nosio crvenu majicu.

Archie i Lilibet - 3 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 8 Foto: Instagram

Unatoč toploj obiteljskoj atmosferi, britanski mediji dočekali su drugu sezonu na nož, opisujući ju kao "savršenu kombinaciju nebitnog i nepodnošljivog" i "dosadnu i isforsiranu". Usprkos ranijim najavama o slavnim gostima, najveće ime koje je bilo u emisiji je bila Chrissy Teigen, supruga Johna Legenda, koja se u više navrata našla u središtu skandala zbog svojih uvredljivih tvitova.

Otkako se vratila na Instagram početkom godine, Markle sve više objavljuje fotografije djece. O čemu se radi, pročitajte OVDJE.

Kakav gaf joj se dogodio u epizodi s koktel majstorom, pročitajte OVDJE.

