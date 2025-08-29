Neugodan trenutak u emisiji Meghan Markle: Ostala je bez riječi nakon ovog odgovora

Meghan Markle ostala je neugodno iznenađena odgovorom njezinog gosta Paymana Bahmani-Baileyja o gledanju serije "Suits".

Ovih dana na Netflixu je osvanula druga sezona emisije "S ljubavlju, Meghan", s kojom Meghan Markle i dalje ne dobiva dobre ocjene kritičara.

U jednoj od epizoda druge sezone, odbjegla članica britanske kraljevske obitelji i njezina prijateljica Heather Dorak susrele su se s koktel majstorom Paymanom Bahmani-Baileyjem, koji je prije promjene zanata bio odvjetnik. Ovaj podatak Markle je pokušala iskoristiti u svoje svrhe, upitavši ga je li gledao "Suits", odvjetničku dramsku seriju u kojoj je ona glumila sedam sezona, na što nije dobila očekivani odgovor.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

"Ne, ne, ja ne gledam osnovne kablovske programe", odgovorio je Bahmani-Bailey, na što se Markle morala nasmijati, dok je on podalje objašnjavao: "Volim serije s psovkama i sličnim stvarima."

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Clare Smyth - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Clare Smyth - 1 Foto: Profimedia

Ovo dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je kraljevski biograf Tom Bower u novoj knjizi "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors" napisao kako se 44-godišnjakinja teško odvajala od svoje uloge te je kritiku na račun Rachel Zane doživljavala kao osobni napad.

"Najvažnija u njezinim mislima bila je njezina slika u javnosti. Uvjerena da je na pragu međunarodne slave, postala je zaokupljena likom Rachel Zane. Neprestano je upijala viziju Aarona Korsha, kreatora serije, o Zane kao borbenoj oportunistici s izvanrednim manipulativnim vještinama. Bojala se da njezina reputacija može biti ugrožena prikazom Rachel kao nevjerne žene", napisao je Bower, dodavši kako je Markle od producenata tražila da se prekine ljubavna afera u scenariju zbog straha od negativnih reakcija.

U novoj sezoni je pokazala dosad neviđene fotografije s vjenčanja, koje možete vidjeti OVDJE.

Kviz o Meghan Markle riješite OVDJE.

Kako je proslavila rođendan, pogledajte OVDJE.

